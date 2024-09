La Corte Suprema acogió el recurso de amparo deducido en representación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, y dejó sin efecto la instrucción dada por el Ministerio Público de informar de forma inmediata las salidas y entradas al país del amparado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario del ente persecutor al impartir una instrucción sin respaldo legal.

Recordemos que la fiscal Centro Norte, Ximena Chong, solicitó monitorear las entradas y salidas del país del general Yáñez, y otros dos imputados. Esto en el contexto de la investigación por su presunta responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.

Yáñez será procesado el próximo 1 de octubre en el Centro de Justicia, donde enfrentará los antecedentes obtenidos por la fiscal.

Alerta fronteriza

“La instrucción particular dada por el Ministerio Público, consistente en informar de manera inmediata los ingresos y salidas del país del amparado, carece de justificación legal, toda vez que el recurrido no ha dado razones que expliquen el motivo que ello contribuye al esclarecimiento de los hechos que indaga, que como se indicó, es el supuesto que habilita legalmente a la fiscalía a decretar diligencias de investigación (…)”, sostiene el fallo.

Añadiendo que “existe una amenaza a la libertad ambulatoria del amparado (…) concedida a toda persona que ilegalmente sufra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual”.

“(…) No resulta coherente con la entidad de la medida que viene discutida, más aún cuando no ha concluido la investigación, ni ha habido formalización de cargos que justifique la imposición de medidas cautelares, lo que se une a la constatación que dicha medida no encuentra sustento en una norma legal como se dijo en la motivación tercera y cuarta del presente fallo”, sentencian en el escrito.

Monsalve respalda a Yáñez

Al preguntarle al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la posibilidad de que Yáñez abandone el país para evitar la formalización, dijo que “eso sería impensable”.

“Creo que es bien importante, más allá de las diferencias y opiniones que la gente pueda tener, el general director de Carabineros está en el cargo por la confianza que tiene el Presidente de la República en él”, precisó la autoridad.

Argumentando que cuando Yáñez “sale del país, informa al Gobierno, y por supuesto, en eso no hay la más mínima desconfianza”.