La senadora RN María José Gatica criticó el silencio de la alcaldesa de Provincia, Evelyn Matthei, principal carta de Chile Vamos en las próximas elecciones presidenciales, respecto al caso del candidato a gobernador de la región de Los Ríos, Omar Sabat, quien será formalizado por conducir en estado de ebriedad.

En junio pasado, el candidato y exalcalde de Valdivia fue detenido tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, por lo que se será formalizado el 24 de septiembre.

Silencio de Evenlyn Matthei

Aquello despertó las críticas en Chile Vamos y los emplazamientos a que decline en su candidatura, lo que desembocó en duras críticas de parte de la Senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, en contra de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), al guardar silencio y no condenar a Omar Sabat por conducir bajo los efectos del alcohol.

La senadora Gatica -por la región de Los Ríos- indicó que existe un “desfonde ético” en Chile Vamos, añadiendo que el silencio de la presidenciable de la UDI, podría poner en cuesta arriba su candidatura.

“Respetamos la Ley Emilia o no. Frente a ese dilema ético, la candidata presidencial de la UDI ha guardado silencio y eso afecta a todo Chile Vamos. Ella es una buena candidata, pero si sigue rodeada de personas que no son capaces de reconocer a tiempo lo que la sociedad demanda, se le hará cuesta arriba. En estas cosas es cuando se demuestra el liderazgo”, indicó la parlamentaria.

“Problema personal”

El diputado de la UDI, Henry Leal, sostuvo que se quiere bajar por secretaría la candidatura a gobernador de Omar Sabat, añadiendo que las diferencias entre la senadora Gatica con el candidato Sabat, corresponden a problemas personales, emplazando a Renovación Nacional a que llame al orden a la senadora.

“Este es un problema personal que tiene ella hace mucho tiempo con Omar Sabat, es un problema político en la región. Yo llamaría a que dejen el problema allá en Valdivia y Los Ríos y no siga escalando, y no pretenda involucrar a Evelyn Matthei porque no se lo vamos a permitir. Nuestro llamado es a que no siga dividiendo a Chile Vamos”, enfatizó Leal.

Cabe señalar también que se filtró un audio en el que Omar Sabat se refiere en duros términos y con garabatos a quienes abogan por la baja de su candidatura, lo que tensionó aún más las relaciones en la interna de Chile Vamos.