El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció sobre la entrega de las 770 mil páginas de chats de Luis Hermosilla en el caso Audio, asegurando que en La Moneda hay tranquilidad al respecto. Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado del penalista, indicó que revelarán todo lo de interés público. Monsalve enfatizó en la igualdad ante la ley y la necesidad de investigar posibles tráficos de influencias en el Poder Judicial. Además, mencionó que no todas las conversaciones constituyen delitos. Respecto a la relación entre Miguel Crispi y Hermosilla, Monsalve no vio irregularidades y señaló que elegir un abogado prestigioso no constituye un delito, destacando que las personas buscan defensa con reputación. El gobierno aboga por la transparencia y la investigación de posibles delitos en la información pública.