Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), respondió a las declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien insinuó que los embarazos de ella y la ministra Camila Vallejo no fueron accidentales, sino parte de un plan electoral. Cariola afirmó que no ha recibido disculpas directas de Mañalich y consideró sus palabras como desafortunadas y dañinas tanto para las afectadas como para las mujeres en general. Espera que esta situación sirva como aprendizaje para la sociedad, destacando que no es justo que se cuestione la decisión de una mujer respecto a su maternidad.