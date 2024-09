Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La encuesta Cadem de la quinta semana de agosto reveló una baja valoración de la justicia en Chile, con solo un 10% que la evalúa positivamente y un 77% que considera que no asegura igualdad ante la ley. Destacando que al 82% no le genera confianza, el sondeo también indica que el 74% cree que los procedimientos judiciales no son claros ni transparentes, el 73% percibe falta de eficiencia y el 65% no la considera moderna ni imparcial. Respecto al Caso Audio, el 86% sabe que el abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva, con un 85% que considera esta medida justa. El 84% cree que el comportamiento de Hermosilla no es aislado, sino frecuente entre abogados. En otro ámbito, en la última semana de agosto, un 35% aprueba y un 56% desaprueba la gestión de Gabriel Boric, cerrando el mes con una aprobación del presidente en un 36%, su nivel más alto desde septiembre de 2022.