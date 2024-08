Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Ejecutivo se ha autoimpuesto la fecha posterior a Fiestas Patrias para presentar el proyecto de modernización del financiamiento de la educación superior, que contempla la condonación parcial del Crédito con Aval de Estado (CAE). Sin embargo, existen bajas expectativas en torno a la iniciativa, debido a que las reuniones prelegislativas lideradas por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, no logran convencer completamente ni al oficialismo ni a la oposición. A pesar de que durante la campaña el presidente Gabriel Boric prometió la condonación del CAE, en el Gobierno ha cambiado su discurso para matizar la cobertura, que finalmente no será universal, según confirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Tanto la oposición como el oficialismo han criticado los alcances de la iniciativa, siendo cuestionados a su vez por la ministra Vallejo, quien asegura que los críticos no conocen el proyecto de ley y que su financiamiento no estará condicionado por el Pacto Fiscal.