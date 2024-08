El abogado Juan Pablo Hermosilla realizó una conferencia de prensa la tarde de este miércoles, donde se refirió al traslado de su hermano Luis Hermosilla al Anexo Penitenciario Capitán Yáber y las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre la formalización del Caso Audio.

Tras la decisión de decretar prisión preventiva al abogado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, el mandatario había asegurado que “acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“Yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza. Acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos”, sentenció Boric.

Es por eso que Juan Pablo Hermosilla expresó que “hay un principio moral que se ha roto” por los dichos del presidente Boric.

“Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo, eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni siquiera en los casos de abuso sexual o violación que me toca. Esta es una situación de abuso, que además muestra un factor político evidente en todo esto y yo no lo voy a aceptar”, sentenció el abogado.

Revisa el momento del punto de prensa de Juan Pablo Hermosilla: