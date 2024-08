Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, ha iniciado una causa por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación contra la Policía de Investigaciones (PDI) debido a que la PDI no informó oportunamente sobre antecedentes clave del robo a la sucursal Brinks en Rancagua el pasado 16 de agosto. Cubillos expresó su sorpresa al conocer estos antecedentes a través de la prensa y señaló que la falta de comunicación de la PDI pudo haber afectado la investigación inicial del caso. La PDI reconoció que tenía información previa sobre el robo, la cual no fue compartida a tiempo con el Ministerio Público. Cubillos destacó que se ha abierto una causa por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación, y no descartó la posible implicación de funcionarios públicos en la falta de comunicación de estos antecedentes.