Este miércoles, la diputada independiente Camila Musante, confirmó que ingresó una demanda colectiva contra la compañía CGE tras los masivos cortes de energía eléctrica y sus consecuencias, principalmente en las comunas rurales de la Región Metropolitana.

La parlamentaria señaló que “porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, hoy ya estamos ingresando la demanda colectiva contra CGE“.

“Digo ingresando, porque son 100 personas demandantes y es un proceso un poco largo ante la plataforma de la oficina judicial virtual, pero hemos querido hacerlo de esta manera para facilitar a los clientes afectados el acceso a la justicia”, agregó.

Asimismo, Musante pidió a la justicia que “esté a la altura” de la situación ocurrida en el pasado sistema frontal, que dejó graves afectaciones en el servicio eléctrico a lo largo del país.

“La compañía CGE ha quedado un poco excluida del debate, no se ha cuestionado mucho ni forma parte del proceso que abrió por su cuenta el Sernac“.

Por último, señaló que pronto esperan tener noticias de la demanda colectiva, “ya que cerramos este proceso de convocatoria y hoy es el ingreso oficial de la demanda colectiva contra la empresa CGE por los cortes de luz, por los daños que han causado y, por supuesto, para que los clientes tengan compensaciones“.