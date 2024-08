Respecto a la investigación, Valencia destaca que se trata de un proceso en curso y que se desconoce su desenlace. Aún no hay una fecha definida para la formalización, y la incautación de teléfonos celulares de otros involucrados es parte de un paso importante.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se volvió a referir por la formalización que ha solicitado el Ministerio Público respecto al abogado Luis Hermosilla.

Al preguntarle cuáles son los antecedentes que habilitan esta decisión, el persecutor sostuvo que “la audiencia de formalización de investigación en contra del señor Hermosilla, la señora Villalobos y otras tres personas, se solicita ahora porque el Ministerio Público, los fiscales a cargo de la causa, estimó que era el momento para pedirla (…)”.

Recordemos que la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la formalización de Hermosilla, involucrado en el caso Audio, por los delitos de cohecho y lavado de activos.

En cuanto a si es necesario que queden en prisión preventiva, Valencia sostuvo que “esa es una decisión que tienen que tomar los fiscales a cargo de la causa. En mi cargo como fiscal nacional no puedo dar una instrucción en orden a que pidan unas medidas cautelares u otras”.

“Lo que yo he manifestado es que había consideración de la cantidad de delitos y el carácter de los mismos. En casos como este suele ocurrir, suele ser frecuente que los fiscales pidan una medida como esa. Pero no basta, no son los únicos antecedentes que se toman en consideración, en definitiva, son los fiscales quienes resolverán finalmente qué medida piden”, señaló Valencia.

Así también explicó que “desde el momento que se está pidiendo una audiencia de formalización por un eventual delito de soborno o cohecho, es porque efectivamente hay un particular que paga dinero, pero ya hay un funcionario público que lo recibe”.

“Entonces, en consecuencia, hay funcionarios públicos involucrados”, indicó el fiscal nacional, añadiendo que “una vez que los fiscales den a conocer el contenido de los hechos, se va a poder conocer el detalle de las circunstancias”.

En cuanto a la incautación de teléfonos celulares de otros involucrados, Valencia dijo que “esta es una investigación abierta. No estamos ni cerca de estar terminando (…) estamos avanzando, este es un paso importante”.

El persecutor también planteó que “sabemos cómo las investigaciones empiezan, no sabemos cómo las investigaciones terminan”.

Valencia dijo que, hasta donde tiene conocimiento, todavía el tribunal no dicta una resolución respecto a la fecha de formalización.