El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien junto a Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, lideran las encuestas como cartas presidenciales, utilizó sus redes sociales para decir que la exmandataria tiene “derecho a ser candidata presidencial”, sin embargo, lanzó una crítica a raíz de una actividad en Maipú donde participó la expresidenta.

Esta mañana, en medio de la conmemoración por los dos años de la recuperación de la Plaza de Armas de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic descartó la posibilidad de una carrera presidencial. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que él “sin duda” podría ser candidato.

La consulta al respecto surgió porque la expresidenta Michelle Bachelet llegó esta tarde a la comuna para inaugurar un Servicio de Urgencia de Alta Resolución (SAR) con su nombre. En ese contexto, le preguntaron por la chance de que ella le pidiera ser candidato a presidente.

“Si conversamos, no creo que sea sobre esas temáticas. Ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono, no quiero parafrasear a la presidenta, pero también estoy en otra”, respondió el jefe comunal de Maipú.

Recordemos que ayer, Bachelet, al ser consultada por una tercera candidatura presidencial, dijo que “anda en otra en la vida”.

En este sentido, Kast, a través de su cuenta de X, indicó que “Bachelet tiene todo el derecho a ser candidata presidencial, pero el Alcalde de Maipú no tiene derecho a usar los recursos públicos para hacerle campaña. La inauguración del SAR de Maipú es un burdo acto de campaña con platas de todos los chilenos”.