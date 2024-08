Esta mañana, en medio de la conmemoración por los dos años de la recuperación de la Plaza de Armas de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic descartó la posibilidad de una carrera presidencial. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que él “sin duda” podría ser candidato.

La consulta al respecto surgió porque la expresidenta Michelle Bachelet esta tarde llegará a la comuna para inaugurar un Cesfam con su nombre. En ese contexto, le preguntaron por la chance de que ella le pidiera ser candidato a presidente.

“Si conversamos, no creo que sea sobre esas temáticas. Ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono, no quiero parafrasear a la presidenta, pero también estoy en otra”, respondió el alcalde.

Vodanovic, recordemos, se repostuló al cargo. “Yo estoy concentrado en trabajar por mi comuna, decidimos repostularnos, tenemos una elección importante y desafiante en octubre y al menos mi idea y mi propósito es seguir trabajando por esta comuna cuatro años más”, aseveró.

Y explicó que “todavía nos quedan muchos desafíos pendientes. Hay mucho trabajo por hacer, hay un compromiso adquirido con nuestros vecinos y me parecería una falta de respeto con ellos, siquiera distraerme o deslizar alternativas”.

Finalmente, reiteró: “No es algo que esté en mi cabeza, no creo tener ni la herramienta, ni la preparación, ni las posibilidades, ni la intención de evaluar otra candidatura”.

“Podría sin duda ser candidato”

Al respecto, la ministra Tohá afirmó que “no cabe duda en las capacidades del alcalde y que él podría sin duda ser candidato”. Sin embargo, agregó que “va a haber un momento para tomar esas decisiones y creo que cuando llegue ese momento va haber qué hacer esas evaluaciones y ponderaciones de lo que la opinión pública quiere y espera”.

Asimismo, finalizó diciendo que “el momento de las candidaturas presidenciales va a ser próximamente y ahí se harán esas definiciones”.