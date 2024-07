El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santiago.

En entrevista con 24 Horas, el persecutor aseguró que se requieren dos condiciones para que este tipo de recintos sean efectivos.

“Primero, está demostrado, y yo creo que forma parte del sentido común, que si no hay una adecuada segregación en las cárceles entre aquellos con mayor compromiso y aquellos que son primerizos, las cárceles se transforman en el mejor centro de reclutamiento y de organización de las bandas”, señaló.

En esa línea, Valencia sostuvo que los actuales penales son “como el Laborum.com del crimen organizado. O sea, el reclutamiento y la selección de personal lo hacen en las cárceles”.

En segundo lugar, el fiscal indicó que esta cárcel debe ser un lugar “desde el cual no se pueda delinquir. Para ello, es clave restringir las posibilidades de comunicación entre los sentenciados que se encuentran dentro de la cárcel y los demás miembros de la banda”.

“Por lo tanto, no basta con tener una cárcel de máxima seguridad si esa cárcel no está regulada legalmente y no está bien organizada”, agregó.