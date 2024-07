El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó la liberación de colombianos que agredieron a carabineros en el barrio Franklin de Santiago y debían ser expulsados del país, pero se encuentran inubicables. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había anunciado su expulsión tras el incidente del jueves 18. Longton cuestionó la decisión judicial de dejar en libertad a extranjeros ilegales, señalando que el arraigo domiciliario no es efectivo, ya que pueden escapar fácilmente. Además, mencionó la necesidad de aplicar el criterio Valencia que busca evitar la impunidad en estos casos.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió a la situación de los colombianos que fueron detenidos por agredir a carabineros en el barrio Franklin de Santiago y que iban a ser expulsados del país, pero que estarían inubicables.

Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien anunció la expulsión de ambos aprehendidos por este hecho ocurrido la tarde del jueves 18.

“Una vez más, decisiones, sin entender la realidad que está ocurriendo en el país por parte de tribunales, termina dejando en libertad a extranjeros ilegales que agredieron a carabineros y que deberían haber sido expulsados de nuestro país”, sostuvo el parlamentario.

Recalcando que “el arraigo domiciliario y nacional no sirve para nada, considerando que son extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y, por lo tanto, no les cuesta nada arrancarse por ahí mismo. Ya tenemos experiencia de sobra de extranjeros ilegales que hacen lo que quieren en nuestro país, cometen delitos graves y después se arrancan”.

“Estos extranjeros que agredieron a carabineros deberían haber estado privados de libertad y el criterio Valencia precisamente busca eso, aprobado en el Congreso con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio y que está pronto a ser ley, para que los tribunales no cometan más discrecionalidades que terminan generando una impunidad evidente en nuestro país”, indicó Longton.