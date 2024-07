Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirma el regreso de la familia del exteniente Ojeda a Chile tras pedir refugio en Argentina por sentirse insegura en el país. A pesar de esto, no pueden dar detalles sobre la respuesta del Gobierno argentino a su solicitud. Se destaca que, por ahora, la familia no tendría refugio ni respuesta ante sus peticiones en el país vecino, aunque fuentes indican que el trámite sigue en curso. Se enfatiza que Chile está trabajando en la extradición del sospechoso detenido en Costa Rica por el brutal crimen, con la esperanza de obtener una pronta respuesta. La ministra no adelanta razones sobre un posible rechazo en Argentina, dejando esa explicación a las autoridades argentinas y a la propia familia.