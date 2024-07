La familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda solicitó refugio en Argentina debido a problemas de seguridad, abandonando Chile tras ser víctimas de secuestro y homicidio. El subsecretario Manuel Monsalve enfatizó en respetar las decisiones de las familias en estos casos, asegurando que Chile es considerado un país seguro en materia de refugio. Monsalve señaló que las familias buscan reasentarse y recurren a organismos internacionales para ello. Respecto a si la familia de Ojeda tuvo conversaciones con La Moneda, el subsecretario indicó que el gobierno no realiza procedimientos de reasentamiento, siendo este acordado con otros países y organizaciones internacionales.

Desde el gobierno, en voz del subsecretario Manuel Monsalve, se refirieron a la decisión de la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda, de solicitar refugio en Argentina.

Según reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se trata de la viuda, su hijo, hermana y sobrinos que abandonaron Chile. Esto, argumentando problemas de seguridad.

Sobre eso, Monsalve destacó que “es importante respetar, en esta materia, las decisiones de las familias. Aquí hay una familia que ha sido víctima de un delito grave, de secuestro y homicidio”.

“En materia internacional, Chile es considerado -en esta materia y particularmente de personas a las cuales se les da la categoría de refugiados- un país seguro (…) no tenemos antecedentes de un hecho similar a lo que ocurrió con el teniente Ojeda”, agregó.

Acto seguido, reiteró que “para todos los organismos internacionales, Chile en materia de refugio es un país seguro”.

“Quiero ser en esto muy cauteloso, porque creemos que las familias cuando enfrentan situaciones de esta naturaleza, además de la afectación material, tiene una afectación emocional muy fuerte y por lo tanto hay que ser respetuoso de las decisiones que toman”, complementó la autoridad.

Igualmente, Monsalve aseguró que “lo que las familias buscan en estas condiciones, normalmente, es reasentarse y normalmente recurren a organismos internacionales que buscan un lugar donde puedan reasentarse”.

Conversaciones del gobierno con familia de Ronald Ojeda

Al ser consultados por si la familia del exmilitar asesinado en Chile tuvo conversaciones con La Moneda, el subsecretario respondió que “el gobierno no hace procedimiento reasentamiento”.

“Ese procedimiento las familias los acuerdan con otros países, normalmente con asesoría de organizaciones de carácter internacional. Aquí lo que importa es la seguridad de la familia, respetar a una familia que ha sido golpeada por un hecho delictual enormemente grave”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que se reunió tanto con el abogado como la familia y “lo vuelvo a reiterar, lo he hecho en el marco de reuniones que considero privadas y no me voy a referir al contenido de esas reuniones”.