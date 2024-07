El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emprendió una ofensiva legal tras su reciente derrota judicial.

A través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de apelación contra la resolución del 3º Juzgado de Garantía de Santiago que decretó medidas cautelares reales sobre sus bienes. Además, interpuso un recurso de amparo, solicitando que sus medidas cautelares sean resueltas por un “tribunal imparcial”.

Recordemos que el pasado 4 de julio, a solicitud de los querellantes Best Quality Products SPA y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el tribunal decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre varios bienes muebles e inmuebles de Jadue. Los bienes involucrados incluyen propiedades en Recoleta, Huechuraba, Ñuñoa y La Reina, además de un vehículo. En el oficio, la defensa argumenta que la resolución es injustificada y desproporcionada.

El recurso de apelación se basa en la falta de cumplimiento de dos requisitos esenciales para decretar medidas cautelares reales: fumus boni iuris y periculum in mora.

1. Fumus Boni Iuris:

– La defensa sostiene que los antecedentes presentados por los querellantes no constituyen una presunción grave del derecho reclamado. En particular, cuestiona la falta de evidencia concreta por parte de Best Quality SpA sobre el supuesto fraude.

– “No se acompaña ningún antecedente real del derecho que invoca, como podría ser un peritaje de los supuestos montos de dinero estafados y su determinación concreta”, señala el libelo.

2. Periculum In Mora:

– La defensa argumenta que no existe un peligro real y cierto de que Jadue pueda hacer desaparecer sus bienes. Destacó que los bienes sobre los que se decretaron las medidas cautelares no han sido gravados ni transferidos en los últimos cuatro años.

– “No existe ninguna situación de insolvencia del señor Jadue que permita sostener la existencia real de algún riesgo”, sostiene el documento.