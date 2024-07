Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Ministro de Justicia descarta cierre de Punta Peuco para internas embarazadas o con hijos, ante solicitud de la Cámara de Diputados de trasladar condenados por lesa humanidad. Cordero argumenta que la sobrepoblación penitenciaria no permite cerrar establecimientos, y destaca que la ubicación de Punta Peuco no es adecuada para custodia de mujeres, citando problemas de acceso a agua en la zona. Se reitera que el recinto no cumple condiciones para alojar a madres o embarazadas.