Diputados de Chile Vamos pidieron a la Sala de la Cámara de Diputados el acuerdo para -a su vez- solicitar a la Corte Suprema la remoción de la directora del INDH, Consuelo Contreras, y del consejero, Francisco Ugás.

Lo anterior, en medio de la polémica por la fallida querella que interpuso el organismo de Derechos Humanos por un supuesto tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Se trató de una acción legal tras la filtración de una serie de mensajes en WhatsApp, que revelan un supuesto lobby a favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, que involucraba a Mario Desbordes.

No obstante, el pasado jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió un recurso de reposición presentado por la defensa del exministro de Defensa, dejando sin efecto la querella del INDH.

Tras lo sucedido, un grupo de diputados -Jorge Alessandri, Miguel Ángel Becker, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Jorge Guzmán, Henry Leal, Andrés Longton, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Natalia Romero y Camila Flores- pidieron a la Presidencia de la Cámara recabar el acuerdo de la Sala para que solicite a la Corte Suprema la salida de Contreras y Ugás desde el INDH, “por haber incurrido en la causal de remoción de negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.

Al respecto, de acuerdo al documento al que accedió Radio Bío Bío, junto con cuestionar la querella del INDH, resaltan a la fecha de las conversaciones por WhatsApp, Desbordes no se encontraba ejerciendo algún cargo público.

Asimismo, enfatizan en las abstenciones de los consejeros Ignacio Covarrubias, Sebastián Donoso, Cristián Pertuzé y Beatriz Corbo, quienes manifestaron una serie de reparos respecto de la legitimación activa del Instituto, la premura de la propuesta y los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de la votación, según consta en el acta de la Sesión Ordinaria N.º 794, correspondiente al día 10 de junio.

En ese sentido, apuntan al hecho que se conociera de que el acuerdo “no fue adoptado con la prolijidad que requiere una decisión importante como la mencionada”.

“En efecto, con fecha 12 de junio la Consejera del Organismo, Sra. Beatriz Corbo, reveló que el punto sometido a decisión del Consejo fue colocado abruptamente en la tabla de temas a tratar del día 10, sin que los Consejeros hayan tenido un tiempo suficiente para analizar la propuesta y el documento judicial. Luego, afirmó también que hubo distintas clases de presiones para que los Consejeros aprobaran la presentación de la querella”, se añade.

Chile Vamos pide remoción de Contreras y Ugás tras querella del INDH

De esta forma, según los parlamentarios de oposición, “al iniciar esta acción, el Instituto actuó fuera del margen previsto en la ley para tales efectos, alejándose de sus competencias y atribuciones en una decisión que constituye una evidente negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de las funciones que la ley encomienda a los Consejeros”.

“Tan es así, que el propio 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la acción judicial”, puntualizan.

“Como se dirá, esta situación amerita que se reconozca la concurrencia de la causal mencionada y se declare la remoción de la Consejera, Sra. Consuelo Contreras Largo, quien es además su Directora Ejecutiva y en tal calidad influyó sustancialmente en la realización de la actuación, así como del Consejero Sr. Francisco Ugás Tapia, quien incurrió en un evidente conflicto de interés al concurrir con su voto favorable en la adopción de la decisión que culminó con la formulación de la querella”, sentencian.

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos obró arbitrariamente y al margen de su habilitación legal, contraviniendo el Principio de Legalidad que rige la actuación de los órganos del Estado, comprometiendo con ello la correcta utilización de los recursos fiscales de que dispone para el cumplimiento de su labor y afectando de paso la independencia exigida en el cumplimiento de su rol”, señalan.

En relación con Ugás, por otra parte, puntualizan que “como abogado, es representante del Sr. Rafael Harvey, querellante en el denominado caso “Operación Topógrafo”, en que se han formulado cargos punibles respecto de distintas personas por la realización de escuchas telefónicas ilegales y otra clase de intromisiones eventualmente injustificadas en la vida privada de particulares”.

“Es así como una de las personas imputadas en dicho caso es el ex Ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete Méndez, respecto de quien se habrían descubierto las conversaciones que -en la apreciación del Instituto- implican un delito de tráfico de influencias”, detallan.

“Sin duda, la acción iniciada por el Instituto se erige como una arista en dicho caso, el denominado “Operación Topógrafo”, que es favorable para el señor querellante en cuanto desprestigia el rol desempeñado por el ex Ministro de Corte que ha resultado imputado. Con todo, al obrar como querellante, el Consejero Ugás Tapia tiene un interés patente”, fustigan.

Por último, señalan que “el propio fin perseguido por los Consejeros que promovieron la actuación ilegal, entre los que se cuenta su actual Directora, permite inferir una inclinación política, de activismo o captura de la entidad”.

“Ciertamente, no es baladí traer a colación que e1 Sr. Mario Desbordes, afectado con la acción judicial, detenta actualmente la calidad de candidato a alcalde por la comuna de Santiago, por lo que el hecho parece estar encaminado a entrocarse en dicha pugna electoral”, concluyen.

Oposición califica al INDH de “herramienta política”

Cabe destacar que la petición de los parlamentarios de Chile Vamos se votará este miércoles en la Sala de la Cámara Baja.

Para el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, acusó al INDH de ser una “herramienta política” de las fuerzas de izquierda.

“Creemos que la forma en la cual el INDH está funcionando ya no da para más. Cuando utilizan el Instituto de Derechos Humanos como una herramienta política, simplemente no lo podemos permitir”, opinó.

“Este es el momento no solo para avanzar en la remoción de la directora, sino que de una vez por todas, darle un cambio a un instituto que se ha convertido, lamentablemente, en una herramienta política más que en reales defensores de los derechos humanos de los chilenos”, dijo.

Mientras, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, criticó la moción, aseverando que el organismo de Derechos Humanos actuó dentro de su mandato legal.

“Hay que defender a un instituto, que es una institución importante dentro de la democracia (…) Lo peor que puede hacer este congreso es intervenir en una institución que es autónoma e independiente”, sostuvo.

“Si me baso en los tratados internacionales que ha firmado Chile en materia de Derechos Humanos y también en materia de corrupción, la verdad es que la independencia del Poder Judicial, la posibilidad de que uno cuente con jueces objetivos en causas que presentó el instituto, no me parece que esté fuera del mandato legal”, cerró.