La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los avances del Ejecutivo en materia de seguridad, donde también habló de los desafíos, pero no solo de este Gobierno, sino también de los que tuvo el expresidente Sebastián Piñera.

Las declaraciones de la secretaria de Estado, según consignó CNN Chile, se dieron durante su participación en el lanzamiento del libro “Del diálogo a la colaboración”, realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago, al cual también asistió el exministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“Lo que hemos podido avanzar en seguridad, por ejemplo, ha tenido que ver, creo yo, con un gobierno que le tocó enfrentar un tema mucho más complejo y central de lo que esperaba, y con un sector de oposición que hasta hace poquito estuvo gobernando y que tuvo muchos problemas para enfrentar ese mismo tema. Y que terminó su mandato con una situación muy compleja en esa materia”, manifestó Tohá.

A juicio de la ministra, “ninguno de los dos está en condiciones de pararse en un estrado a dictar cátedra”.

Tohá por reforma previsional

En relación con el debate por la reforma previsional, la cual ha tenido una larga discusión al interior del Congreso, debido al surgimiento de distintas propuestas de distintos sectores, la secretaria de Estado señaló que “pragmatismo es como una palabra fría, es como una palabra desalmada. Yo soy pragmático, no me importa nada. Yo creo que el pragmatismo tiene un alma tan profunda, es el amor porque las cosas pasen (…). Creo que eso se podría exportar a tantos ámbitos sociales en Chile y si no ha pasado es porque todavía hay sectores que piensan que pueden solos”.

Recalcando que “el problema es que alguien siempre paga el pato de esas, digamos, disposiciones, y yo creo que es lo que nos pasa con la reforma previsional: ego contra ego, dogma contra dogma”.