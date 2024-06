La senadora independiente Fabiola Campillai decidió no participar en la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, expresando su decepción con el gobierno actual. Criticó al Mandatario por olvidar compromisos de justicia y reparación en materia de derechos humanos, mencionando el abandono del proyecto de Mesa de Reparación Integral. Destacó la urgencia de seguridad pública como un derecho humano, exigiendo medidas concretas al respecto. Campillai solicitó un proyecto de ley de reparación integral para víctimas de violencia estatal y medidas anticorrupción en las fuerzas policiales. Cuestionó la capacidad de Boric para garantizar la seguridad de los chilenos y recordó promesas de campaña incumplidas. Su postura crítica refleja su compromiso con los derechos humanos y la seguridad pública.

“He decidido no participar en esta cuenta pública, ya que como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno”. Así, la senadora independiente Fabiola Campillai anunció su decisión de no participar en la tercera cuenta pública del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Campillai criticó duramente al Mandatario, acusándolo de olvidar los compromisos de justicia, reparación y garantías de no repetición en materia de derechos humanos.

Recordó la Mesa de Reparación Integral, un proyecto que ambos impulsaron conjuntamente y que ahora, según ella, ha sido “sepultado en el olvido” por la administración actual.

Exige medidas contra la corrupción

La senadora enfatizó que la seguridad pública es una demanda urgente de la ciudadanía. “La seguridad es un derecho humano, sobre todo para los más vulnerables”, declaró Campillai, subrayando la necesidad de medidas concretas en este ámbito.

En su declaración, Campillai expresó su esperanza de que la cuenta pública incluya un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de la violencia estatal. Además, hizo un llamado a implementar medidas efectivas contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales para mejorar su gestión.

En un mensaje directo al Presidente Boric, Campillai cuestionó su capacidad para garantizar la seguridad de todos los chilenos. “Presidente Gabriel Boric, ¿cómo pretende darle seguridad a todos los chilenos si no ha sido capaz de dar una solución definitiva a las víctimas de violencia de Estado?”, inquirió la Senadora.

La parlamentaria también mencionó la importancia de avances significativos en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados.

La senadora recordó las promesas hechas por Boric durante su campaña. “Tengo memoria que siendo candidato, el Presidente se comprometió con los derechos humanos. Tengo memoria que siendo candidato él dijo que nos iba a apoyar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, afirmó.

Con estas declaraciones, la senadora Fabiola Campillai dejó clara su postura crítica hacia la administración de Boric, al tiempo que reitera su compromiso con los derechos humanos y la seguridad pública.

