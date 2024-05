Polémica causó la votación el pasado miércoles en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para instituir en el calendario nacional el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Pajarete.

Se trata de un vino originario de los valles del Huasco y Elqui, elaborado por pequeños viticultores y viticultoras artesanales, que fue el primer vino chileno reconocido con denominación de origen, según publica la web de la Cámara.

De hecho, sus primeros registros en Chile se remontan al 25 de agosto del año 1790, en la aduana de Coquimbo. En esa época, una partida de cuatro docenas de botellas de pajarete se embarcó para el abastecimiento de la tripulación del “Águila”, mercante que servía la ruta de El Callao a Coquimbo y Valparaíso.

La moción original fue impulsada por el diputado Jaime Mulet (FRVS), y se votó en la Cámara gracias a que el Gobierno le puso urgencia, algo que motivó las críticas de la oposición.

“El gobierno no tiene una agenda clara y precisa, no está poniendo sobre la mesa los problemas reales de los chilenos y está priorizando (…) proyectos de ley que no sabemos cuál es el sentido de darle urgencia”, enfatizó el diputado Renovación Nacional (RN), Hugo Rey.

En esa línea, el parlamentario de oposición cuestionó cuáles eran los verdaderos motivos para priorizar este tipo de proyectos.

“¿Es un guiño para sacar un voto a favor de algún tema puntual o de la Mesa (de la Cámara) hacia algún diputado específico? ¿Eso es lo que busca mal utilizando las herramientas que entrega la Constitución al Presidente de la República, o es que no tienen agenda? Yo realmente lo lamento porque una u otra afirmación lo que señala y lo que demuestra es un desprecio del Presidente, y de todo su equipo, por lo que están viviendo hoy día los chilenos”, apuntó.

Asimismo, el diputado por la región del Maule, instó al Gobierno a cambiar su criterio con miras a la priorización de la agenda legislativa.

“Tenemos proyectos de ley que hoy día están durmiendo el sueño de los justos, que el Presidente y el gobierno no le dan la urgencia necesaria. Eso es lo que buscamos, de una vez por todas, que el Presidente y el gobierno se sintonicen con lo que la gente está pidiendo y no con este tipo de proyectos como el Pajarete, como el Día Nacional del Arriero y otras iniciativas que tienen que ver con el Día Nacional de la Ganadería Camélida, que son proyectos a los cuales le está dando urgencia, no entregando la urgencia a los proyectos que realmente hoy día Chile requiere y necesita”, dijo Rey.

En ese sentido, el diputado republicano, Cristián Araya, se sumó a los reproches de la oposición por la votación del Día del Pajarete.

“Es de no creerlo, estamos discutiendo como primer proyecto de ley del día el que establece el día 15 de septiembre como el Día del Pajarete, porque al Presidente de la República se le ocurrió ponerle suma urgencia a un proyecto de estas características, existiendo tantas otras prioridades”, fustigó.

“Es lamentable, y una vez más vemos que el gobierno no entiende lo que está pasando en Chile, no se da cuenta de que están asesinando personas, que están muriendo chilenos todos los días y le da urgencia a este proyecto”, cuestionó por su parte el diputado de RN, Jorge Durán.

“Las urgencias no las maneja la Cámara, la suma urgencia la maneja el gobierno. El Gobierno es quien decide qué proyecto de ley se va a tramitar con celeridad en esta Cámara de Diputados. Es lamentable”, acusó.

Diputado Mulet defendió proyecto por Día del Pajarete

Al respecto, el diputado Mulet defendió su iniciativa, acusando a la oposición de buscar “excusas” para golpear al Gobierno.

“Lamento mucho que la derecha se oponga a que los productores de vino pajarete, un producto con denominación de origen, pueda ser relevado como se merece, dándole importancia a los productores de Atacama y Coquimbo, especialmente de los valles del Huasco y del Elqui”, respondió.

“La oposición, una vez más, busca cualquier excusa para golpear al Gobierno. Esta discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no duró más de 15 minutos, tiempo acotado donde se pudo aprobar este proyecto con 77 votos a favor”, reafirmó.

“Podemos avanzar en varios temas a la vez”, concluyó el diputado Mulet.