Renovación Nacional concreta el nombramiento de su casa como "Sede Nacional Presidente Sebastián Piñera", a casi cuatro meses de la muerte del exmandatario en un accidente de helicóptero en Los Ríos. Durante la ceremonia, destacaron figuras como el presidente del partido, senador Rodrigo Galilea, la secretaria general Andrea Balladares y la ex primera dama Cecilia Morel. El evento contó con la presencia de familiares de Piñera y figuras políticas, donde se llamó a la unidad y se destacó el legado del expresidente, enfatizando la importancia de los valores y la solidaridad en los próximos desafíos electorales.

Este lunes, desde Renovación Nacional concretaron el nombramiento a la casa de la colectividad, ubicada en Providencia. De esta manera, desde ahora se llamará “Sede Nacional Presidente Sebastián Piñera”.

Lo anterior se da a exactos 3 meses y tres semanas de la muerte del exmandatario, luego que su helicóptero cayó en medio del Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Durante la ceremonia se dirigió a lo presentes el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea; la secretaria general de la colectividad, Andrea Balladares; y la ex primera dama Cecilia Morel.

Junto con entregar un obsequio a esta última, se develó una placa con el nuevo nombramiento: “Sede Nacional RN, presidente Sebastián Piñera”.

En la instancia, Cecilia Morel hizo un llamado a la unidad, destacando la importancia del trabajo en equipo. “Aquí se requiere estudio, y trabajo sobre todo en equipo, no se puede llegar solo, la política es colectiva o no es“, sostuvo la ex primera dama.

El evento, que reunió a más de 500 personas en la casona de Antonio Varas, contó además con la presencia de las hijas del fallecido expresidente Piñera, Magdalena y Cecilia Piñera; y su nieto León Rossel Piñera. También asistieron exministros, subsecretarios, parlamentarios y alcaldes.

Cecilia Morel recordó con emoción que Sebastián Piñera materializó su vocación pública en Renovación Nacional, subrayando que el apoyo del partido fue crucial para su llegada a La Moneda en 2009. “RN tiene que mantenerse unida y firme“, señaló.

Llamado a la unidad y a una campaña alegre

En su intervención, Morel destacó el legado del expresidente Piñera, enfocándose en su defensa de la democracia y su amor por Chile. “Nos dejó un legado muy importante, la defensa de la democracia. Siempre está el país primero”, expresó la ex primera dama.

Asimismo, Morel llamó a la unidad frente a los próximos desafíos electorales del año, invitando a una campaña electoral que se distinga por la alegría y la innovación.

“A mí lo que me gustaría ver en esta campaña es alegría. Ojalá esta campaña nos diferencie, que muestre esa innovación, buscar otra forma de convocar, especialmente a la juventud y a las mujeres”, instó.

En tanto, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al sector, destacando la importancia de mantener los valores y la solidaridad en el contexto de los próximos procesos electorales.

“El llamado es a todos a seguir el ejemplo y predicar lo que nos dejó el Presidente Piñera. El llamado es a todos aquellos que nos sentimos oposición a que primen los valores, la solidaridad, el respeto por el otro. Fuera los rencores, y la disputa por los cupos”, señaló Balladares.

Balladares enfatizó el compromiso con el servicio público y la urgencia que Chile necesita en estos tiempos.

“Mantener el firme compromiso de lo que a él tanto le apasionaba, el servicio público y el trabajar por las personas, con el sentido de urgencia que hoy Chile necesita“, concluyó.