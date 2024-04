Este jueves 18 de abril se realizará, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la I Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso de Brasilia.

Un punto que llama la atención es que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, no vendrá al encuentro. Y se confirma la participación de la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica de Venezuela.

Recordemos que Bullrich ha sido bastante criticada por autoridades chilenas, luego que asegurara que hay presencia de la organización terrorista Hezbolá en el norte del país, específicamente en Iquique.

Mientras que con Venezuela las relaciones se tensaron a raíz de los dichos del presidente venezolano Nicolás Maduro, respecto a que el fallecido expresidente Sebastián Piñera y la derecha chilena trajeron agrupaciones criminales venezolanas a Chile.

La reunión de mañana tiene como objetivo avanzar en el intercambio de información y la cooperación en materia de crimen organizado entre todos los países de América del Sur.

Reunión de ministros y altas autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado

Esta instancia permitirá a Chile liderar el diálogo y los esfuerzos de la región en la materia, orientados al intercambio de conocimiento especializado para combatir el crimen organizado, convocando la participación de todos los países.

El encuentro sobre esta materia es coherente con los objetivos planteados para el Consenso de Brasilia, instancia que fue creada para abordar los desafíos que afectan a todos los países que la integran.

En este marco, Chile estableció como prioridades para su presidencia pro tempore la “Gestión al riesgo de desastres” y el “Combate al crimen organizado”.

En tanto, la reunión a nivel de ministros y altas autoridades de Seguridad Pública permitirá, entre otras cosas, buscar respuestas coordinadas frente al crimen organizado, uno de los temas de mayor preocupación que hoy existe entre los ciudadanos de la región.

Objetivos del encuentro

Entre los objetivos del encuentro está crear un grupo de trabajo multisectorial que coordine esfuerzos e identifique las amenazas más importantes, para desarrollar estrategias integrales que aborden los distintos aspectos del crimen organizado.

Esto implica:

-Fomentar el intercambio de información entre las instituciones competentes en la materia. -Realizar acciones de prevención contra el crimen organizado transnacional. -Promover instancias de intercambio de información relativas a la identificación y localización de activos, productos o instrumentos provenientes de actividades ilícitas. -Los temas que serán abordados en los paneles de discusión -en debates abiertos- son los siguientes: Fortalecimiento de capacidades en zonas fronterizas, lavado de activos, cooperación en materia penitenciaria o tráfico de armas y drogas.

En el encuentro participarán el Presidente de la República, Gabriel Boric; el canciller, Alberto van Klaveren; la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Autoridades internacionales confirmadas

Por Argentina vendrá el Dr. Vicente Mario Ventura Barreiro, quien es secretario de Seguridad y Política Criminal (viceministro) Ministerio de Seguridad de la Nación; mientras que por Brasil asistirá Dr. Jean Kejil Uema, quien es secretario nacional de Justicia.

En tanto, por Bolivia vendrá Roberto Ríos, quien es viceministro de Gobierno- Estado Plurinacional de Bolivia.

La Dra. Daniela Gómez, quien es viceministra de Defensa, asistirá en representación de Colombia.

Carlos Arturo Espinosa Gallegos, es asesor de la ministra del Interior del Ecuador, y vendrá a representar a su país.

El subsecretario del Ministerio del Interior (Permanent Secretary in the Minsitry of Home Affairs), Andre Inshan Ally, vendrá por Guyana.

Mientras que por Perú asistirá Juan José Santibáñez Antúnez, quien es representante del ministro del Interior, y jefe de gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

Por Paraguay vendrá el ministro de Defensa, Oscar González; y por Surinam llegará Kenneth Amoksi, quien es ministro de Justicia y Policía.

Representando a Uruguay vendrá el Dr. Pablo Abdala, quien es viceministro del Interior de Uruguay. Finalmente, por Venezuela, asistirá Alana Yaneska Zuloaga Ruiz, la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica.