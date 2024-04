El exlíder de RN y exministro de Defensa, Mario Desbordes, abordó las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que hay presencia de la organización terrorista Hezbolá en el norte del país, específicamente en Iquique.

Distintas autoridades han descartado esta información e incluso hoy, el susbecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que “no hay ninguna información que avale la afirmación de que hay células operativas de Hezbolá que constituyan un peligro en el territorio nacional (…)”.

En este sentido, Desbordes, en conversación con Radio Universo, señaló que “si tuviera información concreta no la podría dar, porque es información reservada. Además, estuve en la comisión de inteligencia un par de años en la Cámara”.

Añadiendo que “Hezbolá está presente en América del Sur, de eso no hay dudas. El líder histórico de Hezbolá se radicó en Colombia varios años, tienen negocios a lo largo de todo América del Sur, y, por lo tanto, no es raro que aquí tuvieran presencia al menos en términos de los negocios que hacen, son bastante prolíficos para eso; negocios económicos, no necesariamente una célula terrorista”.

Según el excandidato presidencial, “nosotros como país no nos podemos quejar mucho cuando no tenemos ningún control sobre la frontera, no tenemos idea de quién entra y quién sale, entonces cuando tienes una frontera completamente abierta (…) es difícil molestarse tanto cuando te dicen ‘oigan, cuidado que podría suceder aquello"”.

Desbordes y grupos iraníes

Dentro de la conversación, Desbordes nombró un informe de la PDI, el cual detalla que una de las empresas que administra juegos en línea de manera ilegal en Chile, tenía el servidor en Teherán (Irán).

Para el exministro, este hecho “es gravísimo desde el punto de vista de la inteligencia y seguridad, es una luz roja del porte de una catedral”.

“Tú no puedes tener un servidor en Teherán si no tienes algún tipo de convivencia con el régimen. Es una de las dictaduras más opresivas del mundo, con un nivel de seguridad interna brutal, y, por lo tanto, tener servidores en esa zona, por supuesto que hace pensar que pudiera haber dineros derivados a Teherán o a los satélites. Irán es un régimen totalitario que financia a Hezbolá”, comentó el exlíder de RN.

En este contexto, Desbordes indicó que “sí, hay antecedentes públicos que uno puede comentar de vínculos, de ruido con ese grupo, primero Irán como país, y luego grupos terroristas, violentos. Por lo tanto, hay que investigar”.

Respecto a las declaraciones de Bullrich, el exsecretario de Estado dijo que quizás estuvieron equivocados por el lugar donde los hizo, un punto de prensa, ya que “eso se conversa directamente”.

Añadiendo que “yo no sé si esto tiene que ver con la actitud que ha tenido el presidente Javier Milei, que como está conflictuando en la interna, de hacer estos gestos chovinistas, de maniobras como decir que ‘vamos a recuperar las Malvinas’, la ministra ya había dicho que la droga le estaba entrando desde Chile (…) pero ya ha habido un par declaraciones de doña Patricia de las que hay que ponerse atento”.

Finalmente, al preguntarle sobre si los dichos de la ministra argentina son un error de “forma”, pero no de “fondo, Desbordes aseguró que “ha habido una serie de indicios concretos de que hay presencia de grupos iraníes, que no es necesariamente lo mismo que Hezbolá o Hamás, pero son sus satélites, y trabajan con ellos”.

“Indicios, hay, por supuesto… que esté aquí en Chile, Hezbolá, instalando, con una célula, que tengamos señores con AK47 guardados debajo de una almohada, no tengo ese dato”, sentenció Desbordes.