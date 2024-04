El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, apuntó sus dardos contra el diputado militante de la colectividad, Gaspar Rivas, tras la votación por la mesa directiva de la Cámara.

Recordemos que el diputado antes mencionado quedó como vicepresidente de la Corporación tras pactar con el oficialismo y entregó su apoyo a su par del Partido Comunista, Karol Cariola.

Tras lo anterior, a través de un video en redes sociales, Parisi dijo estar “decepcionado y traicionado por el voto de Gaspar Rivas, diputado ojalá pronto ex-PDG”.

“Me dijeron de Renovación Nacional de que traicionaba, igual lo apoyamos y bueno, ahora él le dio el voto, le dio la mesa después de más de 100 años al Partido Comunista, a Karol Cariola”, complementó.

Agregando “basta ya! Los diputados se han creído cualquier cosa. Yo voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas nunca más sea candidato, ni a diputado ni menos senador por el PDG”.

“Por eso, quiero tomar las riendas del PDG, para que esta actitud del diputado Rivas no se permita más. Es mejor no tener una vicepresidencia que estar encamándose con el Partido Comunista, que no representa para nada los intereses del PDG”, complementó Parisi.

Por lo anterior es que pidió “disculpas a los ‘PDGninos’ porque la actitud de Rivas claramente enoja e irradia a todo el PDG, y claramente tiene impacto para nuestras futuras elecciones de octubre”.

“Vamos a tomar la rienda del PPG, y una actitud nueva como desobedecer a la democracia digital y hacer pacto con el Partido Comunista no se va a permitir más en el PDG de aquí en más, cuando estemos en la nueva dirección nacional del PDG”, sostuvo.

Finalmente, dijo que “también a los asesores que apoyaron esta decisión tan estúpida y tan letal y mala para el PDG”.