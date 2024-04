Los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), incluso los que desarrollan labores en La Moneda, realizaron una intervención al interior del Palacio Presidencial, para dejar ver sus demandas y propuestas.

El presidente de la CUT, David Acuña, realizó una intervención a viva voz y dijo que “aquí están nuestras demandas, aquí están nuestras propuestas. Necesitamos que el Estado hoy día nos escuche, por eso estamos acá en La Moneda”.

Fue aquí cuando apuntaron al presidente Gabriel Boric y le dijeron: “queremos ser escuchados, queremos que nuestras demandas tengan resonancia en estas paredes. Que no solamente nos sienten en una mesa, sino que sean cosas resolutivas. Necesitamos respuestas a nuestras demandas”.

“Necesitamos avanzar hacia un mejor empleo público, hacia mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras, y hemos hecho este llamado a paro nacional”, señaló Acuña.

“Y nos manifestamos acá diciendo: trabajadores, trabajadoras, pobladores, estudiantes, pequeñas y medianas empresas, más unidos que nunca, el movimiento social sigue vivo y vamos a manifestar en todos los espacios del poder”, añadió el presidente de la CUT.

Así también indicó que “hoy estamos aquí, mañana estaremos en el Parlamento y le iremos a tocar las puertas a los grandes empresarios también (…)”.

“Hoy día no tenemos respuesta a nuestras demandas. Vemos cómo siguen obstaculizando los derechos laborales…”, manifestó Acuña, haciendo mención a la muerte del carabinero en Quinta Normal, quien “da su vida, porque no tienen protección, no tienen las condiciones necesarias. Un trabajador público que no tiene ni siquiera derecho a organizarse”.

La intervención fue en el Patio de Los Naranjos, donde los trabajadores, que trabajan tanto en el Palacio de Gobierno como de otros sectores públicos, extendieron un lienzo en La Moneda.

Todo esto se da en el inicio del paro nacional convocado por la CUT para este jueves 11 de abril.

“Hemos traído la voz de los trabajadores a La Moneda, con los trabajadores que trabajan en el Palacio de La Moneda, los cuales no han sido escuchados y eso es lamentable. Conviven todos los días con el Presidente y el Presidente los ve como invisibles (…)”, aseveró Acuña.

También dijo que ellos “no tienen que pedirle permiso a La Moneda” para manifestarse. “Nosotros no necesitamos autorización para manifestarnos, para poder desplegar un lienzo. Ojalá no se enojen cuando les dicen las cosas en su cara”, sentenció.