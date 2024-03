Se retomaron las conversaciones de cara a las próximas elecciones municipales de este año. En el oficialismo no descartaron ir a las primarias en caso de no cumplir con los criterios definidos en las alianza; mientras que en la oposición, RN declaró que buscará a su propio candidato si es que la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) decide no ir por la reelección en la comuna de Providencia.