La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, respecto a los avances en la investigación.

Recordemos que la secretaria de Estado, junto a otros ministros, se reunieron con los presidentes de los partidos de oposición, donde se tocaron varias hipótesis y dudas sobre el tema.

En conversación con Radio Futuro, Tohá dijo que “está prohibido informar sobre esto. Es una disposición de la Fiscalía, que no es una maña, sino que tiene por objeto evitar que se filtren datos que pueden favorecer a los secuestradores, e impedir que la investigación llegue a término con éxito”.

“No hay ninguna posibilidad de que esta causa se archive, esta causa se va a perseguir hasta que haya elementos que nos permitan dar con vida, con la víctima, y dar con los responsables y llevarlos ante los tribunales”, precisó la ministra.

Secuestro exmilitar venezolano

Al preguntarle si el caso del secuestro puede colocar más compleja la relación entre Chile y Venezuela, Tohá dijo que “si terminara pasando que este delito, este secuestro, al momento de esclarecerse, se hicieran realidad las hipótesis que ponen la alternativa de que hubiera un involucramiento de Venezuela, eso sería gravísimo”.

“Nosotros esperamos realmente que así no sea. Pero si eso pasara, claro que sería gravísimo”, recalcó la secretaria de Estado.

En este sentido, Tohá aclaró dos puntos. “El hecho de que no se den a conocer avances de la investigación, no quiere decir que no los hay. No se dan a conocer porque hay secreto de informar. Segundo, el hecho de que en el espacio público se hable mucho de una hipótesis del secuestro, no quiere decir que los avances van en esa dirección, ni que esa es la hipótesis más plausible (…)”.

“Ese convenio lo hemos firmado, reconociendo que entre nuestros países hay diferencias y reconociendo de que también hay intereses comunes en los cuales no es útil tener una mala comunicación (…)”, manifestó la ministra respecto al convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con autoridades venezolanas, en el marco del combate contra el crimen organizado.