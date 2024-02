Exembajador por secuestro de Ronald Ojeda: "Nos obliga como país a elevar los niveles de inteligencia"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre relaciones internacionales, directamente la de Chile-Venezuela y cómo el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda desde nuestro país puede influir en ella. ¿Existe un comando venezolano en Chile?

Para guiarnos en esta conversación invitamos a Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela.

Sobre el convenio que ha dado que hablar por estos días, Monsalve explicó que “no está activo”, puesto que Chile firmó, pero el país venezolano no ha cerrado el decreto aún.

La situación actual en Venezuela

“Es una Dictadura que trata de tener apariencia democrática. Tiene el país hecho cenizas prácticamente. Se mantiene no porqué tenga apoyo popular, lo máximo de apoyo alcanzará el 25% sin contar todos los exiliados. Se sostiene fundamentalmente por el control que hace de la cúpula militar, lo hace a través de dos mecanismos: la corrupción y la contrainteligencia militar que es muy eficiente”, explica Ramírez sobre la Venezuela actual bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En cuanto a la posibilidad de una planificación detrás del secuestro del exmilitar desde Venezuela, el ex embajador asegura que: “Yo creo que Maduro podría estar dispuesto a hacer una intervención, tiene capacidad para hacerlo pero yo creo que nosotros como país y el Gobierno tiene que tener la prudencia, que mientras no haya la seguridad de que haya una violación de la soberanía, no podemos asumir. Es una situación grave”.

El ex embajador recuerda su paso por Venezuela comentando que en general no se sintió vigilado, y agrega “Yo llegué a Caracas como embajador muy pro Chávez, se me acusó de “Chavista”, había una gran relación conmigo. Recibimos en mi residencia a opositores importantes protegiéndolos de la represión. Hubo actos organizados por el Gobierno, me funaron en la residencia durante un mes, nunca atentaron contra mi integridad física, pero era un acto de veleidad”.

Sobre cómo afectó su relación con la izquierda chilena sus dichos en contra de Maduro, el ex embajador comenta que “Hubo mucha gente que me creyó y mucha gente que se enojó conmigo”.

Cuando Michelle Bachelet se desempeñó como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, realizó una visita a Venezuela. “Hizo un informe más demoledor de lo que yo había declarado en Chile”, asegura.

“El Gobierno tiene clara conciencia de lo que es ese Gobierno, recordemos que el Pdte. tuvo una reunión con Lula para hablar sobre la integración Latinoamericana. El Pdte. de Chile tuvo pronunciamiento crítico al Gobierno de Venezuela por la democracia y derechos humanos, lo que le llevó a tener un enfrentamiento con Lula”, dice Ramírez.

Pedro Felipe insiste en las dificultades de la situación que se vive tras el secuestro de Ojeda.”Si alguien prepara una operación como esta, lo tiene que preparar muy bien. No solo es la operación misma de secuestro que fue hecha por gente muy profesional, capacitada, si no que también para que no los pillen, quizás es más importante. De comprobarse una cosa así no solo estamos en problemas con Venezuela y con nosotros. Nos crea una situación casi inédita. Hay que tener prudencia y no sacarle provecho político y respaldar el trabajo de la Fiscalía y los organismos de inteligencia”.

A una semana del secuestro del exmilitar del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, la Policía de Investigaciones (PDI) habría identificado a dos sospechosos de nacionalidad venezolana.

“Este hecho nos obliga como país y como Estado a elevar los niveles de inteligencia de nuestro país. El crimen organizado se combate con inteligencia”, concluye Ramírez.

Acerca de los rumores sobre un eventual financiamiento por parte de Venezuela a candidaturas de la izquierda chilena. Ramírez asegura no tener antecedentes veraces para afirmar, “este país está lleno de rumores”, asegura.

Sobre las reuniones entre Monsalve y el Gobierno de Venezuela para intercambiar información judicial de ambos países, sale el tema del secuestro de Ojeda y la posibilidad de que se haya hablado al respecto considerando su carácter de prófugo.

“Este caso hay que tratarlo con prudencia y solo aseverar cosas que están probadas”, comenta Ramírez asegurando que no se puede entregar información de personas declaradas como refugiados políticos.

En la conversación se refirieron a la supuesta unión que existiría entre Venezuela y Cuba en cuánto a situaciones de orden de servicios secretos.

“Sería inverosímil que fuera un hecho intrascendente”, finalizó Ramírez.

Al final de la entrevista se conversó sobre la inmigración de venezolanos a nuestro país.

