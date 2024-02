“Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar, no son deliberantes" y "la reforma de la policía sigue siendo totalmente necesaria", fueron parte de los dichos de la diputada Lorena Pizarro y su par Matías Ramírez -ambos del PC- tras el anuncio de convocar al Cosena en el contexto de la crisis de seguridad.

Si bien desde gran parte del oficialismo respaldaron la decisión y anuncio del presidente Gabriel Boric, respecto a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), hay voces del Partido Comunista que manifestaron su descontento.

En primer lugar está la diputada Lorena Pizarro (PC), quien indicó que “en Chile hay una situación de verdad complicada, con el crimen organizado, con el narcotráfico y debemos hacernos cargo”.

“Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que pretexto de aquello, tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo y además creo que fragiliza la democracia”, agregó.

A continuación, la parlamentaria indicó que el Cosena “es una instancia, primero, heredada de la dictadura, que tuvo algunas modificaciones en la reforma que se hizo bajo el Gobierno de Ricardo Lagos”.

Aún así, dijo Pizarro, “termina siendo lo mismo. Aquella institución (…) con esta determinación que se ha tomado, que las FFAA tengan la posibilidad de deliberar en relación a situaciones internas del país”.

“Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar, no son deliberantes. Cuando lo fueron, fueron parte de una dictadura de un régimen autoritario (…) hagámonos cargo, toda la disposición, pero hagámonos cargo de verdad”, complementó.

Diputados del Partido Comunista (PC) critican convocatoria al Cosena

En la misma línea, el diputado comunista Matías Ramírez sostuvo que “en el último tiempo se ha caído en un debate respecto a la seguridad pública, que solamente lleva por un camino del populismo penal y de la militarización de cualquier situación”.

“Sin ir más lejos, al analizar la situación de militarización, por ejemplo de La Araucanía, nos damos cuenta que llevamos más de 24 meses con un Estado de Excepción Constitucional que no tiene la claridad suficiente respecto a cuál ha sido el aporte en ese contexto”, comentó.

Posteriormente, Ramírez agregó que “el llamado al Consejo de Seguridad Nacional creo que constituye efectivamente un error porque sigue dicha senda, entendiendo que la única forma de hacerse cargo de la situación de seguridad en nuestro país es a través de la militarización”.

“Creo que la citación a entregar deliberación, en este caso a la Fuerzas Armadas, para la discusión de cualquier proyecto de ley, me parece un despropósito”, indicó el parlamentario.

Finalmente, el oficialista concluyó que “la reforma de la policía sigue siendo totalmente necesaria, que permita crear una policía profesional capacitada en el enfrentamiento del crimen organizado y el narcotráfico, y evidentemente, con una formación importante en Derechos Humanos”.