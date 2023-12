"No hay motivo para que la ministra Tohá no concurra a votar, a 5 días del inicio de los síntomas de Covid", explicó, por medio de Twitter, el exministro de Salud en el último gobierno de Sebastián Piñera, luego de que la titular de Interior asistiera a su local.

El exministro de Salud en el último gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, defendió a la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de asistir a votar, contagiada con el virus del covid-19.

El viernes pasado, desde el Gobierno se confirmó que el test PCR que se realizó la titular de la cartera dio positivo para el virus, por lo que su participación en el Plebiscito, estuvo en duda desde entonces.

Mañalich defiende que Tohá asista a votar con Covid

Con mascarillas y “sin síntomas”, llegó a votar la ministra del Interior, al Centro Cultural Estación Mapocho, en la región Metropolitana, en medio de las dudas por su contagio con covid-19.

“La verdad me siento muy bien. Aparte del primer día, que tuve algunos síntomas, ahora no tengo ninguno prácticamente”, expresó Tohá, luego de emitir su voto respecto a una posible Nueva Constitución.

Sobre el hecho de asistir con el virus positivo, añadió que, “los doctores me autorizaron, me dieron el alta, me autorizaron a votar y portar la mascarilla, obviamente, por precaución”.

Al respecto y por medio de su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), el exministro de Salud, antes y durante la pandemia del covid-19, salió a defender la presencia de la ministra PPD.

“Hablando en serio, no hay motivo para que la ministra Tohá no concurra a votar, a 5 días del inicio de los síntomas de Covid”, señaló a través de su cuenta.