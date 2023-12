Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la mitad de las 16 regiones del país presentan alzas en los casos de Covid. En septiembre concluyó la alerta sanitaria que desde marzo de 2020 rigió en Chile. Pero durante el año en curso, y pese a que ya durante el segundo semestre de este 2023 se registra un alza en los casos de Coronavirus, hoy en día no hay una campaña fuerte de vacunación. Se suma que recientemente se conoció que cientos de vacunas vencieron.

Estos dos últimos antecedentes son la base para que los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Salud, Andrés Celis y Hugo Rey, además de Paula Labra (Ind.-RN), enviaran una carta al director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva. En ella manifiestan la preocupación existente por “el retraso que presentan los indicadores de vacunación contra el Coronavirus en nuestro país”.

Así, el diputado Hugo Rey afirma que “el gobierno, lamentablemente, no ha estado a la altura, no escucha a los expertos. Este gobierno y sus representantes fueron muy críticos respecto del gobierno de Piñera, pero sin embargo fuimos ejemplo mundial. Y hoy día, lamentablemente, los sectores más vulnerables no están cumpliendo la cuota de vacunación. Tenemos decenas de miles de vacunas en algunos sectores, en algunas regiones, sin aplicar. Esto habla de la despreocupación, de la poca importancia que le entrega este gobierno, justamente, a la salud de las personas”.

Los parlamentarios le piden a la OPS que intermedie “desde el ámbito de la coordinación multilateral para que se retome el avance en la inoculación”, y que “sugiera” al gobierno “las medidas y actuaciones requeridas para dicho fin”.

Andrés Celis, también integrante de la comisión de Salud, señala que “retomar el avance de la vacunación es fundamental para nuestro país tras el estancamiento del proceso por parte del gobierno del presidente Boric, que nunca ha tomado el verdadero peso al Covid-19, y esto se ve reflejado en los indicadores actuales de inoculación, y también del porcentaje de dosis de vacunas perdidas por su no administración”. Y precisa que es “fundamental volver a instalar en la población la importancia de inocularse, y para ello es necesario una fuerte y consistente campaña informativa que espero el Ministerio de Salud pueda liderar de manera más efectiva, pues acostumbran a muchas palabras y pocas acciones.”

Precisamente en la misiva a la cabeza de la OPS, se recuerda que Chile fue líder en materia de vacunación en Sudamérica, y entre los primeros lugares a nivel mundial, “alcanzando avances notorios en la inoculación de vastos porcentajes de su población, asistiendo con preferencia a aquella que fuere de riesgo” ante el Covid-19. A lo que se sumó que desde abril de 2020 el sistema de salud funcionó de forma integrada entre lo público y privado.

Históricamente, Chile tiene un prestigio a nivel mundial por sus altos niveles de vacunación. Sin embargo, este -y en especial frente al Coronavirus- “se ha estancado, provocándose una alarma entre las autoridades, expertos sanitarios y legisladores chilenos”, se afirma en la carta.

Y se relata que entre los menores de 3 años, que debe ser prioritaria, hoy en día solo se encuentra cubierto el 1%. Además que cerca del 10% de las vacunas en stock se han perdido por su falta de aplicación. Por lo mismo, los diputados hacen ver que el gobierno de Gabriel Boric ha abandonado “la implementación de incentivos y la difusión de información que mantuvieron como constante la campaña de vacunación que se desarrolló durante la pandemia”.

Se suma que pese a que el Coronavirus ya es un virus endémico, ante el que debiera existir una campaña adecuada de información y vacunación, “no ha continuado en un lugar preferente ante la preocupación de la autoridad, obteniéndose respuestas contradictorias y escaso protagonismo por parte de la Ministra de Salud de Chile, Sra. Ximena Aguilera, y las subsecretarías que de ella dependen (de Redes Asistenciales y de Salud Pública)”.

Es por esto y el alza de casos durante los últimos meses del año, que los legisladores le solicitan al Director de la OPS que “intermedie ante el gobierno de Chile, liderado por su Presidente Gabriel Boric Font, y sugiera tanto las medidas, como actuaciones necesarias que deben implementarse para evitar la ralentización del proceso de vacunación contra el Coronavirus”.

Revisa la carta a continuación: