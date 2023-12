"Es una desfachatez y me duele que una expresidenta caiga en este tipo de mentiras, que alguien diga que el 'que se jodan' es para las mujeres, es una mentira y un abuso tan grande de la verdad", fustigó Matthei.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, replicó duramente la carta que publicó un grupo de mujeres, encabezadas por la expresidenta, Michelle Bachelet, asegurando que la propuesta de nueva Constitución pone en riesgo el aborto en tres causales.

Recordemos que la exmandataria firmó la misiva titulada “Por nosotras, por ellas” en la que advierten un “retroceso” en los derechos de las mujeres.

Haciendo alusión a la campaña del A favor, con la polémica frase “que se jodan”, en la misiva aseguran que ese sector “históricamente le ha dado la espalda a las mujeres”.

Al respecto, la presidenciable de la UDI desmintió la carta, asegurando que una de sus razones para apoyar la propuesta constitucional, es que el aborto en tres causales no se viera afectado, según publica TVN.

“Para todas las mujeres, estemos o no estemos en edad de tener niños, es de verdad muy importante si el Estado nos puede obligar a algo en contra de nuestar voluntad o no. Para mí, por lo menos, es absolutamente inaceptable que el Estado te quiera obligar a tener un hijo que ha sido producto de una violación, no se puede y en eso estamos todos de acuerdo”, sentenció Matthei.

En ese sentido, aseguró que “a nosotros nos duele que se esté mintiendo respecto de que el proyecto efectivamente pondría en riesgo esto, porque no lo pone”.

“Yo fui muy clara, en algún minuto yo dije que si esto seguía así yo iba a votar ‘En Contra’ y lo dije publicamente”, recordó la alcaldesa de Providencia.

“Y ahora cuando digo que voy a votar ‘A Favor’ es porque estoy total y absolutamente convencida de que es una fake news. Hay algunos que hablan y hablan de los fake news, pero mienten y mienten”, fustigó.

Matthei critica dichos de Bachelet sobre aborto

En ese sentido, insistió en que “el aborto en tres causales no están en peligro y además hay muchos otros derechos que se instalan por primera vez en un proyecto de Constitución”.

“Es una desfachatez y me duele que una expresidenta caiga en este tipo de mentiras, que alguien diga que el ‘que se jodan’ es para las mujeres, es una mentira y un abuso tan grande de la verdad”, criticó.

No obstante, sus dichos no cayeron bien en quienes están por el “En Contra”. De hecho, su vocera, Antonia Rivas, excomisionada experta de Convergencia Social, calificó de “lamentables” las declaraciones de Matthei.

“Nos parecen lamentables las declaraciones de la alcaldesa Matthei. Creemos que la expresidenta Michelle Bachelet se merece todo el respeto, no solo por ser expresidenta, sino que también por el rol que ha tenido en asegurar los derechos de este país”, replicó.

“Disentir y encontrar que las normas representan un retroceso para Chile no es hacer un abuso o una interpretación errónea, es simplemente nuestro deber y responsabilidad con este país”, apuntó.