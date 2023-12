Durante la mañana de este lunes, Carabineros de Chile dio inicio al seminario “Capacitación en Técnicas Investigativas Antisecuestro”, el cual será dictado por el Arma del Carabinieri de Italia y en el que participan destacados actores en materia de seguridad e investigación.

Lo anterior, con el firme propósito de intercambiar experiencias en el control y la lucha contra este delito.

La actividad fue inaugurada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en conjunto con representantes del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y la Embajadora de Italia en nuestro país, Valeria Biagiotti.

El evento se desarrollará entre el 4 y el 15 de diciembre, en el marco del permanente esfuerzo llevado adelante por la institución uniformada para reforzar el intercambio estratégico en materia policial y seguir mejorando sus capacidades al servicio de toda la comunidad.

Cabe destacar que la instancia apunta a capacitar a diferentes estamentos especializados de Carabineros, los que han desplegado una labor investigativa de alta efectividad y que registra relevantes resultados en este ámbito en los últimos años. Así también busca recoger al máximo la experiencia adquirida por la policía italiana en la lucha contra el crimen organizado durante el siglo pasado, fortaleciendo capacidades e incorporando las mejores prácticas para enfrentar este fenómeno.

“Les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los integrantes de las diferentes instituciones que están participando en esta relevante actividad. Son estos puntos de encuentro con los más variados actores ligados a la seguridad los que nos ayudan a comprender qué ocurre con fenómenos como la delincuencia y el crimen organizado. Todo con la finalidad no solo de adoptar las medidas necesarias desde nuestras instituciones, sino que en conjunto poder enfrentarlas de la manera más eficaz para reforzar la seguridad de los habitantes de nuestro país”, destacó el general director.

Crimen organizado

Respecto al término crimen organizado, Yáñez señaló que “a mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados, y no es así (…), la mejor forma de aprender es capacitándose”.

En esta línea, el general director de Carabineros dijo que “hace una década atrás teníamos secuestros que no son de ahora, pero en otro nivel. Hoy día tenemos estructuras criminales que funcionan sobre la base de una organización que permite de alguna manera generar mucho temor, mucha inseguridad y además mucha violencia, y eso es particularmente lo que lo hace muy diferente a los secuestros anteriores”.

“Estas agrupaciones tratan de tomarse sectores, tratan de tomarse de alguna manera el territorio, instalarse permanentemente y generar estos niveles de inseguridad en la población. Eso es lo que queremos evitar. Creo que aún estamos a tiempo (…)”, precisó Yáñez.

Capacitación en Técnicas Investigativas Antisecuestro

Esta ayuda recíproca entre Italia y Chile incluirá el análisis de la organización de los Carabinieri de Italia para el combate de la delincuencia organizada y transnacional; el fenómeno criminal de secuestros con fines de extorsión y los casos de secuestros de personas importantes; la revisión de las lecciones aprendidas y buenas prácticas del marco jurídico italiano antisecuestro, las metodologías de análisis criminal y las avanzadas técnicas investigativas de policía judicial.

En este curso están participando 90 funcionarios de Carabineros, quienes recibirán entrenamiento en técnicas de investigación antisecuestro por parte del Arma de Carabinieri.

En tanto, la embajadora señaló estar muy feliz de colaborar con “nuestros amigos chilenos en este tema tan importante y compartir nuestra experiencia, porque hay un vínculo muy estrecho entre nuestros Carabinieris y los Carabineros, una cooperación continua que se va a desarrollar aún más en los próximos meses”.

En este contexto, el general director también resaltó que en paralelo, 10 carabineros se encuentran en Colombia, con el objetivo de cursar un diplomado en materia de crimen organizado y secuestro extorsivo en la Escuela de Antisecuestros de la Policía Nacional de dicho país. Esto, con el firme propósito de seguir fortaleciendo capacidades en este relevante ámbito de gestión y reforzar la seguridad de toda la comunidad.