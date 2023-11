Esta jornada de jueves, tras el allanamiento en diferentes oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a lo largo del país por el Caso Convenios, desde el Gobierno se refirieron al tema.

En concreto, se trató de un punto de prensa entre la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular del Minvu, Carlos Montes.

En primer lugar, la ministra Vallejo recalcó que el allanamiento responde a “una denuncia que el mismo Ministerio interpuso contra un exfuncionario que renunció cuando nosotros asumimos”.

“El Ministerio de Vivienda además ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el caso Convenios, haciendo mejoras institucionales, interponiendo denuncias y querellas”, agregó.

Posteriormente, el ministro Carlos Montes profundizó que la denuncia “surgió de una serie de dudas y antecedentes que nosotros teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario y dos instituciones en Tarapacá”.

Allanamientos a las oficinas del Minvu por el Caso Convenios

Sobre la acción por parte de la PDI, el titular del Minvu comentó que “el Ministerio Público nos ha dicho que quiere complementar la información que nosotros entregamos en su momento al hacer la denuncia”.

“Lo que nos parece a nosotros muy bien y tanto que dimos el consentimiento voluntario para esta acción (…) lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas, llegar a fondo de todas las cosas”, agregó.

A continuación, Montes fue enfático en asegurar que “para el país, lo peor es pensar de que un ministerio tan importante como el Ministerio Ministerio de Vivienda es un ministerio corrupto”.

“Aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación” y “que venía desde antes, desde el año 2019 (…) lo que dejaba forados y permitió que hubiera un acto de corrupción, que fue el caso Democracia vivido en Antofagasta”, señaló.

Además, dijo Montes, “no es verdad que en cada región de este país hay una Democracia Viva, lo que si hay faltas administrativas que las tenemos bastante precisadas y son las que se señalaba que veníamos trabajando”.

Montes: “Yo no me voy a ir y no voy a renunciar”

Posteriormente, la autoridad de gobierno abordó las solicitudes de renuncia tras el allanamiento, asegurando que “nos interesa que se conozca todo (…) no estamos escondiendo nada, además que estos son hechos que corresponden al gobierno anterior y están buscando elementos de eso”.

“Algunos parlamentarios que han reaccionado no saben los antecedentes de fondo” y están solicitando su renuncia. Entonces “seamos serios, tratemos de construir un país mejor y no tratemos de auto destruirnos (…) yo no me voy a ir y no voy a renunciar”.

En esa línea, la ministra Camila Vallejo indicó que “el hecho que estemos acá junto con el ministro de Vivienda, refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el Gobierno, partiendo por el Presidente de la República”.

“Es inconcebible que algunos pretendan que le pidamos la renuncia al ministro por una denuncia que interpuso contra un exfuncionario que viene de la administración anterior”, concluyó.