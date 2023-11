El senador Iván Moreira podría estar viviendo sus últimas horas como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en medio de cuestionamientos al rumbo que tomó el partido.

Considerado un histórico al interior del gremialismo, Moreira ha destacado en el último tiempo por su respaldo a la gestión del presidente Gabriel Boric en materia internacional, incluso sobre aspectos de su vida privada.

Pero además, no ha dudado en enfrentarse públicamente, a través de la red social X, con el líder de Republicanos, José Antonio Kast, a quien tachó de “nazi” y “mala leche hipócrita”.

“Lo que haces José Antonio Kast es la infamia de 1 verdadero nazi que intenta redimirse por su pasado, mala leche hipócrita”, tuiteó, ante las críticas del exabanderado presidencial republicano.

No me gustó que Grupo Hamás Terrorista,se aproveche del apoyo de Chile a Palestina. @GabrielBoric ha sido un aliado para salvar a Palestina del genocidio. Y lo que haces @joseantoniokast es la " Infamia de 1 verdadero Nazi q intenta redimirse por su pasado,mala leche hipócrita https://t.co/Vtu0s5e54s — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) November 2, 2023

No es la única diferencia que ha tenido con el conglomerado de derecha, sino que también por la propuesta de Nueva Constitución que elaboró el Consejo Constituyente, de mayoría republicana, que -a su juicio- no fue lo suficientemente transversal para concitar un apoyo mayoritario.

Incluso, cercanos confirman que ha advertido a su colectividad de que un eventual triunfo del “A Favor” se transformaría en una victoria de Kast, más que de Chile Vamos.

Según fuentes de BioBioChile, el senador Moreira está molesto con la UDI, precisamente por la cercanía que la colectividad ha tenido con los Republicanos, especialmente entre los dirigentes más jóvenes, por lo que estaría evaluando su continuidad.

De hecho, Moreira aún mantiene cercanía con el presidente gremialista, el también senador Javier Macaya, además de otros históricos de la UDI, como Juan Antonio Coloma o la propia alcaldesa y eventual candidata presidencial, Evelyn Matthei.

No obstante, esto no sería suficiente para evaluar dejar el partido, considerando que se encuentra en la etapa final de su carrera política, debido a que por ley no puede postularse nuevamente a algún cargo legislativo.

Por lo mismo, no ha tenido empacho en mostrar sus diferencias por el rumbo del partido, que se ha acercado a posiciones cada vez más duras, a contrapelo de su propia postura más moderada, evitando golpear constantemente al Gobierno.

Recordemos que Moreira fue un reconocido pinochetista, especialmente durante la década del noventa. Pero en los últimos años se ha intentado desmarcar, reconociendo que hubo “claros y oscuros” durante la dictadura de Augusto Pinochet.