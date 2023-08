La diputada Mercedes Bulnes, independiente del Comité Frente Amplio, ha tomado la decisión de presentar un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas, en contra de la parlamentaria Gloria Naveillan, quien señaló que no le constaban las violaciones a mujeres en dictadura, y que a su juicio eran una “leyenda urbana”.

Es por esto que será enviada a Comisión de Ética la legisladora que actualmente integra la bancada independiente social-cristiano.

Respecto a esto, la diputada Bulnes dijo que encontró “lamentable los dichos de la diputada Nevillan por dos razones. Primero, porque ya habíamos hablado algunas diputadas respecto del tema y del proyecto de resolución que se había aprobado, y de hecho yo misma había dicho que estos hechos me constaban por haber sido personalmente víctima de presión política y violencia sexual en ese contexto”.

“Las torturas y la violencia sexual en contexto de violencia política y de prisión política y tortura están absolutamente documentadas (…) Estos hechos están comprobados, están acreditados en causas judiciales, no solamente en las denuncias”, precisó la parlamentaria.

Enviarán a Naveillan a Comisión de Ética

Bulnes afirmó que va a “hablar con ella directamente y entiendo que mi bancada va a hacer un requerimiento ético frente a la Comisión de Ética de la que formo parte”.

“(…) Estos dichos de la diputada Naveillan me parecen particularmente odiosos, y que ella y otra diputada hayan votado en contra de este proyecto de resolución me parece inaceptable. Como mujeres y como mujeres que conocen y que han escuchado de estos antecedentes, y que tienen obligación de conocerlos”, comentó la legisladora.

Recordemos que ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que condena las violaciones sexuales en dictadura. La iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor, 35 abstenciones y 15 en contra, entre estos últimos, Gloria Naveillan y Paula Labra.

En tanto, Bulnes recalcó que “lo que ocurrió fue sistemático, me consta, me consta que pocos días después de que yo fui detenida, por ejemplo, no voy a hablar de lo que me haya sucedido a mí. Pero me consta que a la actriz Coca Rudolphy se la obligó a vestirse en presencia de soldados. Y eso es una vulneración en la esfera de lo sexual”.

Violaciones en dictadura

Mientras que el diputado Cristian Tapia, jefe de bancada de Independientes-PPD, ha señalado que no solo son lamentables sus dichos, sino que de alguna manera reviven la necesidad de discutir o de debatir por una ley de negacionismo.

“Todos conocemos a Gloria Naveillan. Yo creo que hay que tener conciencia, hay que tener humanidad (…). La violación a los derechos humanos, la violación en las mujeres, no tiene que tener respaldo de ningún sector político, porque estamos hablando de personas. Yo no sé si a la diputada Naveillan, si le hubiesen hecho lo que le hicieron a tantas mujeres, hubiese tenido la misma opinión”, comentó el parlamentario.

Así también indicó que “cuando hay personas que están demasiado ideologizadas, vienen estas respuestas que son absurdas y ojalá que nadie las pudiese escuchar, menos las actuales generaciones”.

En esta línea, continúa la controversia por los dichos de la parlamentaria y también, por cierto, a medida que aumentan las tensiones y nos vamos acercando a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el próximo lunes 11 de septiembre.

“Una bajeza tremenda”

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo las palabras de la diputada Naveillan “son de una bajeza tremenda en el sentido de no entender por lo que hemos pasado muchas mujeres y no solo mujeres, también hombres que fueron violentados sexualmente en lo que fue la dictadura cívico militar”.

Es por esto que invitó a la diputada aludida a que “si no conoce el tema, a dejar su ignorancia de lado y que pueda buscar en estos documentos que son oficiales todo sobre la violencia sexual con la que fuimos dañadas”.

“(…) No entiendo cómo una persona, una mujer como ella y como muchas otras, no tienen la sororidad con lo que les pasó a otras mujeres”, manifestó Acevedo.