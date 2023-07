Tras congelar su participación en la mesa técnica por la reforma previsional, la UDI presentó una propuesta de ley corta de pensiones. Esto, argumentando que están dispuestos a avanzar “pero no a través de una reforma amplia y maximalista”.

A través de un documento de cuatro páginas, al que tuvo acceso La Radio, se resumen los puntos centrales de la iniciativa de los integrantes de oposición.

Pero ¿qué propone la UDI? Aumentar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil para el 90% de los pensionados de menores ingresos que tiene un costo aproximado de 0,61% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que se traduce a cerca de 1.735 millones de pesos.

De igual forma, entre otros puntos, los gremialistas solicitaron un aumento del 6% de cotización, “pero todo a la cuenta individual” y “estos ahorros deben ser heredables en su integridad. Es decir, los 16 puntos totales de cotización bajo el nuevo esquema (10 actuales + 6 adicionales)”.

Emplazamientos a la ministra Jara (PC) y al gobierno del Presidente Boric

El diputado Jorge Alessandri aseguró que “esta propuesta es realista, solidaria, es ahora y es una ley corta que permite subir las jubilaciones (…) cada año que nos demoramos más gente va jubilando con los recursos que no le alcanzan”.

En tanto, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya reiteró que la razón para retirarse de la mesa técnica es por la “incapacidad de reconocer una responsabilidad política, por parte del Presidente de la República, particularmente por el propio Giorgio Jackson que no ha dado un paso al costado”.

“Si esta propuesta es aceptada nosotros, aquí y ahora, ofrecemos los 23 votos de los diputados de la bancada de la UDI. Eso es algo que está absolutamente considerado”, agregó.

En tanto, el diputado Cristián Labbé envió un mensaje a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y pidió “que deje de ser deshonesta con todos los chilenos y, sobre todo, con los pensionados de hoy y del futuro”, calificando la reforma propuesta por el gobierno como “ideologizada” y “de extrema izquierda”.

En la misma línea, su par Henry Leal hizo un “emplazamiento respetuoso” a la secretaria de Estado”.

“Subamos las pensiones ahora. No esperemos un año ni dos más, no nos enredemos más en una mega reforma que no tiene los respaldos ni políticos ni técnicos al respecto”, comentó Leal.

Revisa la propuesta de ley corta de pensiones propuesta por la UDI: