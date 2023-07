Desde la vereda política, la polémica tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social aún no termina. Ahora se sumó la senadora Vodanovic (PS) contra la diputada Orsini (RD).

Recordemos que al conocer la noticia, a través de su cuenta de Twitter, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó al ministro Giorgio Jackson (RD) de ser “el líder de la banda” y, según tuiteó, lo escribió “sin miedos a tus amenazas”.

Posteriormente, la diputada Maite Orsini (RD) criticó al senador socialista acusándolo de efectuar maltrato contra Jackson y todo el Frente Amplio. En esa línea, pidió al PS hacerse responsable.

Senadora Vodanovic (PS) responde a diputada Orsini (RD)

Desde el Socialismo Democrático, la otra coalición de Gobierno a la que pertenece Espinoza, respondieron a la militante de Revolución Democrática.

En concreto, fue la presidenta y senadora Paulina Vodanovic quien dijo -en conversación con Radio Universo– que los dichos de Orsini también le parecieron “bastante violentos” y “poco útiles” al momento.

“Si ella o RD pretendía que con eso íbamos a calmar las aguas, creo que finalmente provocan el efecto contrario y así se lo hice saber al presidente del partido, el senador (Juan Ignacio) Latorre”.

Agregando que “yo en general nunca me refiero el malos términos a las personas y en particular de nadie de su partido RD, por lo tanto esa violencia de parte de ella sí me parece bastante compleja”.

Consultada por las cuestionadas declaraciones del senador Espinoza (PS), su par socialista respondió que “las opiniones de nuestros militantes, es responsabilidad de cada uno, y no es política de nuestro partido la censura ni coartarlas”.

Asimismo, dijo que Espinoza “lo hace plenamente consciente de lo que está haciendo” y, en caso de tener más antecedentes, “seguramente los pondrá en poder de los órganos que investigan”.

En esa línea, comentó que “si es por victimizarse como lo hace la diputada Orsini, yo también podría hacerlo, pero la política es como es, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace y de lo que dice”.

Finalmente, la senadora Vodanovic aseguró que “no es grato tener que estar dando explicaciones por los dichos de otro senador (…) la opinión oficial del partido ya le he dado en reiteradas ocasiones”.

“Espero también poder aclarar eso, que sí ha causado malestar las palabras de Maite Orsini dentro del partido”, concluyó la presidenta del PS.