El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, arremetió contra el Gobierno, tras el sumario que inició el Ministerio Público ante la entrega al municipio de un listado con las denominadas narco-casas.

“La Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes”, señaló el órgano persecutor en un comunicado.

Por lo anterior, “Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrirá una investigación sumaria tendiente a esclarecer estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan”.

Este hecho motivó las críticas del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien acusó supuestas presiones políticas por parte de La Moneda hacia el fiscal Nacional, Ángel Valencia.

“Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda de parte del fiscal nacional”, señaló.

En ese sentido, recordó los dichos de Valencia, quien aseguró que “las instituciones deben colaborar”.

“Lo que hicimos fue colaborar con el Ministerio Público, recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía, no fue informal, no fue un whatsapp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas, fue una comunicación de correos entre autoridades públicas con total transparencia”, sentenció.

“El jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran, y en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia sumario contra el fiscal que entregó esta información”, indicó.

“Saquen sus conclusiones, todos somos grandes, sabemos lo que pasó, nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo”, acusó.

“La pregunta más bien es qué pasó en esas horas, ¿se les apareció la Virgen del Carmen en la Fiscalía Nacional, se les apareció marzo o recibieron un llamado?”, ironizó.

“El Gobierno no puede ya con sus contradicciones, que dice que va a perseguir a los delincuentes y los indulta. Este es un Gobierno que prefiere, como lo dijo su ministro de Educación, una ciudad como Valparaíso rendida a los narcotraficantes, con colegios cerrados con funerales de Estado para los narcos, y no pelear como lo estamos haciendo nosotros”, fustigó Carter.

Carter arremete contra Boric: “los enemigos son los narcos, no somos nosotros”

En ese sentido, arremetió duramente tanto contra el Presidente de la República, como contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Señor Boric, señora Tohá, los enemigos son los narcos, no somos nosotros. En vez de restar, sumen, qué les pasa que no entienden. Los únicos que celebran son los narcos, con todas estas pequeñeces”, criticó.

Asimismo, el alcalde Carter descartó alguna irregularidad en el proceso de entrega de información para proceder a las demoliciones de las denominadas narco-casas.

“Que no nos digan que hay irregularidades, porque no hay nada irregular, durante meses hemos hecho esto, contándolo. Tenemos un documento oficial con un timbre”, aseveró.

En esa línea, hizo una férrea defensa del fiscal que está siendo sumariado.

“El fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso, es el principal enemigo del narco en Chile, circula en su auto sin protección policial, tiene amenazas de muerte, muchas más que yo, y en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga”, lamentó.

“Aquí hay una víctima que no se puede defender, que es un fiscal valiente, un chileno de carne y hueso, y que todos los días arriesga su vida combatiendo a los delincuentes, y que hoy producto de una pelea política termina con un sumario”, añadió.

“En Chile se filtran todos los expedientes judiciales, hemos sabido hasta la marca de los calzoncillos de las causas políticas, sabemos las intimidades de las causas asociadas a la farándula, todas filtradas por el Ministerio Público, y sumario hasta la fecha cero”, apuntó.

“Probablemente, el sumario va a terminar en nada, pero la señal es clara: cállate, no hables, al Gobierno no le gusta que hables”, concluyó Carter.

“Vamos a seguir, porque tenemos la ley de nuestro lado, más allá de la mala noticia que hemos recibido ayer que nos siembra muchas dudas”, cerró.