El abogado de uno de los carabineros bajo investigación aseguró que los equipos de identificación están en una sala contigua a los calabozos, no ellos. Además, Canal 13 accedió a la bitácora de la 37 Comisaría de Vitacura, donde se lee de un "control efectivo" a Jorge Luis Valdivia Toro, a las 03:50 horas del 24 de enero de 2023, algo que el futbolista dijo que no se hizo.

Hace unas semanas la noticia del verano fue el control de identidad que se le hizo al futbolista Jorge Valdivia en Vitacura, lo que derivó en un telefonazo de la diputada Maite Orsini a Carabineros y una polémica con la exesposa del “Mago”, Daniela Aránguiz.

En el plano administrativo, dos carabineros están siendo investigados en un sumario y Claudio González, abogado de uno de ellos, entregó detalles que contradicen la versión de Jorge Valdivia.

De acuerdo al representante, en conversación con Teletrece, el futbolista nunca estuvo en un calabozo.

Eso porque, según relató, en la 37 Comisaría de Vitacura los equipos de verificación de identidad están al lado de los calabozos, no en ellos.

Sumado a eso, Canal 13 accedió a la bitácora donde quedó escrito a mano el registro de procedimiento de control de identidad.

De acuerdo al citado medio, el libro tiene el detalle del operativo, con la hora y el nombre completo del futbolista que, en su versión, declaró que una vez que se confirmó quién era no se hizo nada.

“O sea me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna, me meten esposado a la comisaría, me hacen sacarme los cordones de las zapatillas para que yo después me vaya caminando como si nunca estuviera ahí”, acusó.

Pero en la bitácora se registró un “control efectivo” a Jorge Luis Valdivia Toro, a las 03:50 horas del 24 de enero de 2023.

Minutos antes, Jorge Valdivia había sido encontrado con su auto estacionado en una calle considerada “de alto tráfico” y a él sentado en la acera, en una zona de Vitacura.

Al abordarlo, personal de Carabineros lo llevó a una comisaría para comprobar su identidad, ya que no portaba cédula.

“La decisión de esposarlo es una decisión discrecional de los funcionarios policiales y se dio en este caso debido a la seguridad tanto de Jorge Valdivia como de los funcionarios policiales, en atención a que el señor Jorge Valdivia estaba alterado y no quiso ir voluntariamente a la unidad policial”, dijo el abogado a Canal 13.