El legislador llegó a trabajar con la denunciante por una recomendación "Me parecía prudente tener a una persona con experiencia", comentó. De todos modos después, dice, se enteró que ella ya había tenido conflictos similares con anterioridad. "Toda mi relación a través de WhatsApp quedará a disposición de Fiscalía", prometió.

Tras conocerse de una acusación de abuso sexual y laboral por parte de una exintegrante de su equipo, el diputado Enrique Lee (Comité Independiente Social Cristiano) salió a defenderse.

“No es efectivo que esté evadiendo a los medios de comunicación. Ustedes comprenderán que es imposible hacer una declaración arriba de un avión y no hace mucho aterrizamos en Arica”, dijo el legislador esta madrugada en una transmisión en vivo por Facebook.

Con todo, el parlamentario señaló que las acusaciones en su contra no son ciertas e incluso prometió poner a disposición de Fiscalía todos los antecedentes que pueda, como por ejemplo conversaciones vía WhatsApp, “para desmentir cualquier acoso”.

La funcionaria, que finalmente expuso el caso vía correo electrónico, llegó a trabajar con Lee por una recomendación.

“Acepté porque tenía experiencia en el Congreso, había sido funcionaria de diputados, la misma Cámara. Me parecía prudente tener a una persona con experiencia. Lo que no sabía es que esta funcionaria ha tenido conflictos laborales del mismo tipo que hoy me afecta”, disparó Lee.

“Cuando me entero de esto, ya contratada, y en razón de continuas solicitudes de aumentos salariales tomamos la decisión con mi equipo de desvincularla y para eso un funcionario de Arica viaja a Valparaíso para aprender las tareas, pero cuando llega al Congreso ella pide reposo (licencia médica). Curiosamente coincide con la llegada del funcionario que tenía que entrenar”, relató.

Como fue imposible desvincularla a fines de 2022, finalmente canalizaron esa solicitud al retorno de las vacaciones, por pérdida de confianza.

“Quiero desmentir que la desvinculación fue después de la denuncia, eso es falso. La denuncia es después de la desvinculación”, remarcó.

“Toda mi relación con ella a través de WhatsApp quedará a disposición de Fiscalía. Al leer esos mensajes queda claro que si alguien maltrató a otra persona fue ella, porque hay mensajes en que ella (…) me pide ‘que no le preste oído a esas chifladas"”, agregó, en referencia a colegas.

“La verdad es que si en algo hemos de arrepentirnos como equipo es haber demorado tanto la desvinculación. Lo hacíamos porque sabíamos de sus necesidades y necesitaba el empleo, pero no podemos sobreponer los intereses de cualquier persona sobre nuestra labor. El dinero con que se paga mi sueldo, mi equipo, es del esfuerzo de todos los chilenos”, cerró.