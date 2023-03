El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de un estudio donde revela una sostenida brecha de género en torno a la menor participación y presencia de mujeres a comparación de hombres en directorios y gerencias de empresas públicas.

En concreto, el informe mostró que se mantiene, principalmente, la brecha salarial y participativa de las mujeres respecto a los hombres.

La ley N° 21.356, dictada en 2021, establece que la representación de un mismo género no debe exceder el 60% en el directorio de instituciones pertenecientes al Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Sin embargo, las cifras 2022 mostraron que la presencia masculina sigue primando en planas gerenciales y directorios de estas empresas.

En el primer caso, la brecha es más amplia, con un 19% de representación femenina, versus el 80% de presencia de hombres. En tanto, entre los gerentes el porcentaje de mujeres es de un 40% en contraposición a un 60% de integrantes hombres.

Brecha de género: menor participación de mujeres a diferencia de hombres

Del listado de empresas SEP – entre las que aparecen la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Metro S.A, entre otras – un 56% de sus integrantes son hombres, versus un 44% mujeres.

En tanto, en las NO SEP o sociedades – como Banco Estado, CODELCO o ENAMI – el 70% de los cargos gerenciales son ocupados por hombres y un 30% por mujeres.

El titular del CPLT, Francisco Leturia, comentó que este ejercicio se ha realizado con anterioridad, lo que permite establecer algunas mejoras.

“Si lo comparamos con el ejercicio 2021, en 2022 vemos un aumento de la participación de las mujeres en empresas públicas”, señaló. Sin embargo, “seguimos hablando de diferencias muy amplias en las que hay que seguir trabajando para que la situación de las mujeres cambie al menos en el sector estatal”, detalló.

Asimismo, destacó que hay tareas desde la perspectiva de transparencia que se deben abordar.

“En cuanto a dietas y remuneraciones en directorios y gerencias de estas instituciones tenemos que lograr que se publique más y con estándares de homologación, facilitando el control social”, recalcó.

Hombres v/s mujeres: brechas salariales por género

En cuanto a las remuneraciones, los hombres registran una mayor renta en todos los casos. Esto se asociaría, acorde al análisis del CPLT, a una menor representación de mujeres en empresas con mayores salarios, así como al menor acceso a los más altos cargos.

En esta línea, la brecha de género más significativa, en cuanto al salario, se explican por una menor presencia de mujeres en las presidencias de los directorios.

Del mismo modo, también a una menor representación femenina en empresas No SEP, donde las rentas son más altas.

En promedio, en estos últimos casos, los hombres ganan sobre $2 millones más que las mujeres que desempeñan el mismo rol.

Al igual que en el caso anterior, en planas gerenciales la presencia masculina es superior. No obstante, no es posible observar qué ocurre en el caso de las gerencias generales de empresas No SEP, puesto que, en el período analizado, no hay mujeres que ostenten dicho cargo en ese subgrupo. Este es el caso de Codelco, ENAP, TVN y Banco Estado.

Del total de 30 empresas fiscalizadas, 10 de ellas no pertenecen al Sistema de Empresas Públicas. En estos casos, las diferencias de género son más notorias en la plana gerencial, con un 84% de representación de hombres.

Políticas anti-acoso: destaca Metro

De la revisión de los sitios web corporativos, y con especial foco en los sitios de transparencia activa, se observa que la gran mayoría poseen un documento alusivo al acoso sexual/laboral. Esto corresponde a códigos de ética o conducta.

Del total, en 10 de ellas se encontró información asociada al tratamiento del acoso sexual/laboral en sus memorias, destacando el caso de Metro S.A. que presenta mayor detalle al respecto.

Empresas públicas v/s privadas

En el informe del CPLT se realiza una comparación de las empresas públicas con entidades privadas a partir de los resultados del Tercer Reporte de Indicadores de Género en Empresas del Ministerio de la Mujer.

Este establece que la participación de mujeres en Gerencias de Primera Línea es de un 21%, situación similar a la que se advierte en empresas públicas, con un 19%.

Con relación a los integrantes de los directorios, la representación femenina en estas instituciones alcanzó un 13% versus la participación en empresas públicas, que fue de un 40%.

Lo anterior, explicó el titular de Transparencia, podría relacionarse “con un cambio en las prácticas en empresas estatales a partir de lo establecido por la normativa que estableció que la representación de un género no puede exceder el 60% del total de integrantes”, finalizó Leturia.