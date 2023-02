En medio de las críticas por su ausencia en la emergencia por los incendios forestales, la canciller Antonio Urrejola decidió suspender sus vacaciones.

La autoridad se encuentra en Costa Rica y el Gobierno confirmó que adelantó la fecha de su regreso a Chile, por lo que ya estaría operativa a partir del lunes 13 de enero.

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en conversación con Tele13 Radio, señaló que “la canciller hizo todo lo posible para poder regresar y ya consiguió los pasajes para estar de regreso y generar los relevos necesarios. Creo que hay una intencionalidad de criticar particularmente a la Canciller en esto, porque no es solo ella la que hizo uso de su derecho legal a las vacaciones, pero hay una animadversión hace tiempo hacia ella en particular”.

“Hoy estamos enfrentando una emergencia y creo que la mala intención no ayuda. Esto no se produce con otra autoridad, con otro Ministerio, es particularmente con ella. No va al caso, porque no debilitado las capacidades de despliegue del Gobierno. Por lo tanto, creo que están -las críticas- en el marco de la política pequeña”, agregó Vallejo.

Críticas a vacaciones de canciller Urrejola

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores se fue de vacaciones, justo después del escándalo provocado por la filtración del audio sobre el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

Tras la emergencia provocada por los incendios forestales en el centro sur del país, se sumaron más críticas hacia la canciller Antonia Urrejola. Por lo mismo, decidió adelantar su retorno al país para incorporarse a sus labores.

El excanciller Roberto Ampuero, en entrevista con Ex-Ante, sostuvo que “lo interpreto, primero, como una falta de liderazgo del presidente Boric; y en segundo término, como un desliz de criterio de la Canciller”.

“Si Boric toma la decisión de suspender sus vacaciones y sabe que la ayuda externa que Chile requiere pasará necesariamente por la coordinación de Cancillería, debió haber ordenado a sus ministros vinculados con la catástrofe regresar a sus despachos y ponerse a disposición (…) Es lamentable que la Canciller haya pensado que la tragedia debía ser enfrentada sin ella; atándose a la justificación de que como sus vacaciones eran legales, eran a la vez impostergables”, añadió.

En tanto, el diputado y Secretario General de RN, Diego Schalper, por medio de Twitter indicó que “la ausencia de la canciller Urrejola es impresentable. La ayuda internacional es fundamental tanto para el combate del fuego como para asistencia a los damnificados. ¡Ministra Urrejola: ya está tarde! Debería estar de vuelta”.