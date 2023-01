Este miércoles el Partido Socialista (PS) definirá en su comisión política, con quién enfrentará las elecciones de Consejeros Constitucionales de este proceso. La instancia se da a pocos días de concluir el plazo para inscribir las candidaturas en la materia.

En perspectiva, la situación actual en el oficialismo la marca el bloque del PPD y Partido Radical, sumada la Democracia Cristiana. Mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista van por carril paralelo.

Dentro del PS hay diferencias de opinión respecto de con quién deberían ir de cara a las elecciones de consejeros. Algunos abogan por Apruebo Dignidad, considerando el mensaje de unidad en el oficialismo. Otros, siguiendo la línea histórica del partido, apuestan por ir con el Socialismo Democrático y la DC, porque sería la “esencia del Partido Socialista”.

Álvaro Erazo, ex intendente de la región Metropolitana y miembro de la Comisión Política del PS, sostuvo que no es recomendable para la unidad, que los militantes socialistas revelen sus propias decisiones previo a la comisión política.

“Llegado el minuto en que no haya ninguna opción, los responsables que no se han jugado por la unidad tendrán que decirle al país por qué no lo hicieron. Yo creo que cualquier ejercicio en nada contribuye a la unidad”, manifestó.

Ad portas de la instancia, el diputado socialista Daniel Manoucherhri pretende ir con Apruebo Dignidad. Sin embargo, el senador Fidel Espinoza no va a ir con la citada coalición.

En tanto, el senador José Miguel Insulza, aseguró que “en estos meses se han hecho méritos suficientes para demostrar que podemos ir en una sola lista. Han habido disposiciones desde distintos sectores, que nos han permitido trabajar mucho mejor juntos como Gobierno (…) Si no hay una sola lista, yo creo que debemos ir con la coalición a la cual pertenecemos, que es Socialismo Democrático”.

Situación similar en Chile Vamos

En situación similar están en Chile Vamos, porque se mantienen a la espera de la reflexión de los partidos en formación como Amarillos Por Chile y Demócratas y cambien de opinión. Recordemos que estas últimas coaliciones informaron que no van a competir en la elección de Consejeros Constitucionales.

Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma afirmó que todavía esperan algunas definiciones.

“Esa ha sido nuestra intención desde el día 1. Esperamos, todavía queda una semana, que algunas personas que se han negado puedan darse cuenta de que lo que está en juego es mucho más que un posicionamiento, sino que está en juego la redacción de un proceso constitucional“, sostuvo el parlamentario.

En concreto, queda menos de una semana para que las distintas fuerzas políticas definan sus cartas para la elección de consejeros constitucionales.