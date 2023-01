Algunos senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores indicaron que la renuncia de la directora de comunicaciones no basta para terminar la polémica por los audios filtrados desde Cancillería, agregando que se necesitan más explicaciones.

Los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se pronunciaorn por los audios filtrados de Cancillería, donde se refieren en duros términos al embajador argention Rafael Bielsa y a la política internacionesl del país trasandino.

El presidente de la comisión, el senador PPD Jaime Quintana, -quien es aludido en los audios- afirmó que “lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de un grupo de novatos, irresponsables, que se conciertan de manera vulgar para dañar la imagen del embajador de un país amigo”.

En la misma línea, el senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión de RREE precisó que “soy de los que entiende que la visión de estado que se expresa desde la Cancillería es fundamental y, por tanto, no pueden haber filtraciones de esta naturaleza”.

“Lo más delicado es que se trata de una reunión privada del entorno de la ministra”, dijo el parlamentario, quien añadió que la renuncia de la jefa de Comunicaciones de la Cancillería no es suficiente, “tienen que hacerse los sumarios necesarios y establecer las responsabilidades”.

Otro integrante de la Comisión de RREE del Senado, Iván Moreira (UDI), indicó que es “gravísimo y peligroso que se estén grabando audios de conversaciones que se filtren desde la Cancillería, porque se trata de diálogos en que se usan lenguajes inaceptables sobre autoridades y parlamentarios”.

El parlamentario precisó que “en lo particular me interesa saber -aparte de los insultos e ironías- a qué se refieren cuando dicen que ‘le van a recodar al Canciller lo del buque inglés y las presiones que se recibieron’; ‘qué significa que los acuerdos así como se firman se pueden dejar caer’. Hay muchas explicaciones que se tienen que dar no basta con la renuncia de la jefa de comunicaciones”.

Audios filtrados de Cancillería

El registro difundido el martes daba cuenta de una reunión privada donde la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, con su gabinete, donde discutían cómo iban a abordar los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, respecto a la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga.

En el audio se escucha a la Canciller y al resto de los presentes hablar con un lenguaje informal e incluso con improperios.

Además, se oye cómo se refieren a Quintana como “un amurrado” y comparándolo con el senador Francisco Chahuán, de Renovación Nacional y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.