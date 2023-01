Fundación Kodea, con el apoyo de BHP Foundation, lanzaron IdeoDigital en 2021 como un programa piloto, para potencias las Ciencias de la Computación en el sistema escolar público chileno.

Y en 2022, fueron 130 docentes de 81 escuelas públicas y subvencionadas que egresaron del programa, en 11 regiones del país, siendo la primera generación de egresados. Para celebrar el acontecimiento, se realizaron graduaciones en Talca, Vallenar, Temuco, Concepción y Santiago.

Los docentes pasaron por una capacitación y acompañamiento en aula, para empoderarse digitalmente y transferir esos conocimientos a sus estudiantes.

De esta forma, IdeoDigital llegó a escuelas de 40 comunas de Chile, impactando a más de 3.800 niños y niñas con más de 360 lecciones y contenidos educativos en Ciencias de la Computación.

“Esta graduación es un paso más, y muy importante, en el camino que nos trazamos al comenzar a trabajar con el proyecto IdeoDigital: aportar a construir una educación pertinente y en sintonía con las necesidades del siglo XXI, entregando soluciones para los desafíos que enfrentarán esta generación y las futuras”, afirma Alejandra Garcés, directora del Programa Chile de BHP Foundation.

Agrega que “en BHP Foundation estamos convencidos de que las habilidades digitales, la innovación, la tecnología y el pensamiento científico son fundamentales para cerrar las brechas de equidad. Nadie puede quedarse atrás”.

Las Ciencias de la Computación es una disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando sus principios fundamentales, el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.

Esta disciplina considera programar, el pensamiento computacional, Data Science, Networking, ciberseguridad, robótica, Inteligencia Artificial, Machine Learning, entre otros.

“Con IdeoDigital, uno entra a un nuevo mundo tecnológico que antes no conocía y que maravilla a los estudiantes”, comenta Darinka Contardo, profesora de Tecnología de la Escuela José Abelardo Núñez de Talca, que ahora cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios para apoyar la formación de habilidades digitales en sus estudiantes.

Por su parte, Paula Vilches, docente del Colegio San Damián de Molokai de Cerro Navia, expresa que “tenemos mucho menos tiempo que otras asignaturas y la iniciativa IdeoDigital vino un poco a ordenar la hora de Tecnología, y ayudarme también como docente, a partir de lo pequeño y progresivamente ir adquiriendo más habilidades tanto de software digital como de programación en blog, que es un lenguaje nuevo también para los estudiantes”.

IdeoDigital: contribuyendo a la digitalización

Claudia Jaña, gerente de Educación de Kodea, explica que el programa se centra “en el docente como el agente de cambio que contribuye a la transformación de la escuela. Es a él al que queremos dotar de contenido para que pueda incorporar los contenidos en su hora de Tecnología y luego en los próximos años en otras asignaturas”.

Los contenidos que se enseñan, que van desde primero básico hasta cuarto medio, están basados en la plataforma Code.Studio y responden a los objetivos de aprendizaje del currículum del Ministerio de Educación.

Los cursos curricularizados de IdeoDigital quedan disponibles como bien público para toda la comunidad escolar y, al mismo tiempo, se está articulando un ecosistema para entrenar a los docentes y desarrollar una red de escuelas líderes en Ciencias de la Computación.

Los docentes que ingresan a IdeoDigital no necesariamente comienzan con algún conocimiento previo sobre Code Studio y, al finalizar el programa, se espera que puedan adaptar e integrar las Ciencias de la Computación al currículum, reforzar el clima de trabajo y las habilidades socioemocionales, aprovechar la propuesta Code para fomentar la inclusión, realizar evaluación formativa y promover el feedback, entre otras.

Gabriel Córdoba, docente del Centro Educativo Fernando Santiván de Panguipulli, decidió ingresar a IdeoDigital porque se dio cuenta de la brecha que existía en su centro educativo: “Dicen que los niños son nativos digitales, pero no es cierto. Saben ocupar la tecnología para entretenerse, si los sitúas para que busquen una definición no saben hacerlo. Eso me motivó, y más considerando el escenario de mi trabajo, que es una escuela pública donde hay altas necesidades sociales”.

En el caso de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje esperados se centran en las habilidades de comunicación, empatía, asertividad y ciudadanía digital; actitudes como el uso seguro y responsable de internet y conocimientos como algoritmos y programación, redes e Internet, y el impacto de la tecnología en la sociedad.

Camil Sorhaburu, docente de Tecnología de la Escuela Poetisa Gabriela Mistral de Puerto Aysén, explica que pasó de tener estudiantes que no sabían abrir sus correos a estudiantes que pueden explicar lo que es un algoritmo o una condicional, y que pueden aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. “Pienso que estos alumnos van a tener algo que otros no, porque tú les estás abriendo un mundo, un camino muy prometedor a futuro”.

La iniciativa busca impactar a más de mil escuelas, más de 850 profesores y 150 mil estudiantes en cinco años, y los establecimientos educacionales que quieran seguir este modelo pueden postular a IdeoDigital y obtener recursos para su financiamiento en www.ideodigital.cl.