La ministra de Salud, Ximena Aguilera, adelantó que como Gobierno están preparando medidas ante un posible colapso de las isapres, luego del fallo de la Corte Suprema.

Recordemos que el máximo tribunal del país acogió recursos de protección y ordenó a las aseguradoras de salud regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud y aplicar esta regla a sus cotizantes.

Con este dictamen, toda la industria deberán ajustar los planes de salud a esos factores, lo que traduce en una rebaja en los precios de los planes.

Al respecto, desde la Asociación de Isapres aseguran que esto provocará pérdidas anuales de hasta 40 mil millones de pesos a la industria.

Por lo mismo, desde el Gobierno siguen con atención el tema, pero separado de la reforma que apunta a un Sistema Único de Salud, tal como lo reconoció la ministra Aguilera en entrevista con Radio Duna.

“Estamos en conversación con las isapres y queremos una estrategia de cuerdas separadas, porque también nos han preguntado respecto a si esto va de alguna forma a empujar nuestra propuesta de reforma sectorial y yo he aclarado que no, que estamos tratando este tema de las isapres de forma separada”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que “como ministerio estamos preparando medidas en relación a los posibles efectos que pueda tener la aplicación del fallo, mientras la Superintendencia de Salud sigue con el análisis de los mecanismos de cómo se va a dar cumplimiento al fallo”.

De hecho, ya hay algunas señales que causan preocupación, como el aviso que le envió la isapre Cruz Blanca a Clínica Indisa, respecto a que no podrá cumplir el contrato que las une, con lo cual sus usuarios no podrán comprar bonos en línea a través de la aseguradora, según publica La Segunda.

En esa línea, el exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, reconoció que es un “síntoma” de un problema mayor.

“Es un conflicto entre privados, eso no cabe duda, pero, sin embargo, es síntoma de una crisis mayor de la industria que se ha producido por las pérdidas acumuladas de la industria en los dos últimos años, que llegan a cerca de los $300 mil millones por la inestabilidad jurídica y financiera”, dijo al vespertino.

En ese sentido, Sánchez asegura que el Gobierno debe involucrarse para evitar un colapso del sistema.

“Esto terminará con una quiebra del sistema, ya que afectaría no solo a las isapres, sino que afectaría al sistema prestador y con eso afectaría a cientos de miles de personas”, advirtió.

Mientras, el académico de la Facultad de Medicina en la Universidad Finis Terrae, Sebastián Pavlovic, defendió la postura que ha tomado La Moneda, descartando que se busque “dejar caer” la industria.

“Las declaraciones que yo he escuchado a la ministra de Salud no van en ese sentido. Yo creo que tiene que ver con que nosotros no sepamos bien qué es lo que se está haciendo al interior del Gobierno, no quiere decir que no se esté haciendo nada”, sentenció.