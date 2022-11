"Cuando nosotros queríamos una nueva Constitución en ese momento teníamos un millón de personas en la calle. Actualmente no estamos en eso", reconoció.

La mañana de este martes el diputado Tomás de Rementería (PS) se sinceró respecto a lo que cree que debe ocurrir en el pacto constituyente, hoy entrampado y con cada bloque político defendiendo su idea de mecanismo, sin ceder.

En conversación con Radio Pauta, el legislador afirmó que si no se visa un acuerdo antes de Navidad, ve pocas posibilidades que este se concrete.

“Cuando nosotros queríamos una nueva Constitución en ese momento teníamos un millón de personas en la calle. Actualmente no estamos en eso”, dijo.

“Estamos con que ese millón de personas probablemente ya no está ni ahí con una nueva Constitución, no es el tema principal. Entonces ese aliciente ya no lo tenemos, esa como ventaja”, agregó.

Así hizo eco del ánimo que hoy reina entre quienes se sientan a la mesa por el pacto constituyente tras el aplastante triunfo del Rechazo, los partidos con partidos políticos con representación política en el Congreso.

“Tenemos otro lado de la mesa que dice ‘tomémonos esto con todo el tiempo del mundo’ porque no está muy interesado en el cambio. Pero creo que el acuerdo constituyente tiene que salir antes de Navidad o si no, esto lo digo en un acto de realismo no de deseo, yo creo que se va a diluir”, complementó.

“Los momentos constituyentes se diluyen y este tema ya está siendo poco tema incluso en círculos políticos”, cerró.